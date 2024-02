Stało się! Djoković zdetronizowany

Novak Djoković (1. ATP) od dłuższego czasu nie startuje we wszystkich możliwych turniejach, co i tak nie przeszkadza mu dominować w światowym zestawieniu ATP, którego liderem jest od 414 tygodni. Serb jest absolutnym rekordzistą wszech czasów pod tym względem, chociaż sam przyznawał, że nie jest to już dla niego celem. - Moim celem są turnieje Wielkiego Szlema. Aby utrzymać się na pierwszym miejscu, to trzeba zagrać w wielu turniejach, a ja nie będę tego robił na tym etapie kariery. Celem jest osiągnięcie jak najwięcej podczas największych turniejów - mówił.

Chociaż w rankingu ATP Djokovic jeszcze przez jakiś czas może niezmiennie prowadzić, o tyle 36-latek utracił prowadzenie w zestawieniu Universal Tennis Rating. Czymże jest UTR? To globalny ranking tenisistów, którego celem jest stworzenie jednego i dokładnego wskaźnika umiejętności zawodników bez podziału na wiek, płeć, narodowość itd. w skali od 1 do 16.50. W tym rankingu liczone są nie punkty za kolejne fazy turniejów, a za wygrane z wyżej notowanymi rywalami, co ma odzwierciedlać aktualną formę zawodników.

Jannik Sinner pogromcą Novaka Djokovicia w rankingu UTR

Tym samym w najnowszym zestawieniu Novaka Djokovicia wyprzedził Jannik Sinner (3. ATP). Włoch przechodzi przez doskonały moment w swojej karierze - wygrał trzy z czterech ostatnich meczów z Serbem, a w tym roku zwyciężył w Australian Open oraz turnieju ATP w Rotterdamie.

Tuż za Djokoviciem czają się Daniił Miedwiediew i Carlos Alcaraz. Na piątym miejscu Rafael Nadal, który zawdzięcza tę pozycję swoim występom sprzed kontuzji. Dodatkowo pierwszą dziesiątkę zamyka Hubert Hurkacz.

Aktualny ranking UTR:

Jannik Sinner - 16.20 Novak Djoković - 16.11 Daniił Miedwiediew - 15.89 Carlos Alcaraz - 15.80 Rafael Nadal - 15,76 Andriej Rublow - 15.75 Aleksander Zverev - 15.70 Taylor Fritz - 15,69 Grigor Dymitrow - 15,63 Hubert Hurkacz - 15.62

Novak Djoković do gry wróci najpewniej podczas turnieju ATP w Indian Wells, który zostanie rozegrany w dniach 3-17 marca.