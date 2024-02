Znamy godzinę meczu Hurkacza o półfinał. Kapitalne wieści dla kibiców

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Dubaju. W środę wieczorem polski tenisista pokonał w dwóch setach Australijczyka - Christophera O'Connella - 7:6(5), 6:4.

Dla Hurkacza to już drugie zwycięstwo w tym turnieju. Pierwsze nasz zawodnik odniósł w poniedziałek, kiedy w trzech setach ograł Niemca - Jana-Lennarda Struffa. Każdy z trzech setów zakończył się w tie-breaku. W pierwszym Hurkacz wygrał do 5, w drugim przegrał do 4, a decydujący tie-break zwyciężył 8:6.

W ćwierćfinale turnieju w Dubaju Hurkacz kolejny raz zagra z Francuzem - Ugo Humbertem. Kolejny raz, bo będzie to piąty mecz obu zawodników i już trzeci w tym roku. Jak na razie w 2024 r. w ich rywalizacji jest remis 1:1. Ogółem Hurkacz prowadzi w niej 3:1.

10 lutego Hurkacz przegrał z Humbertem 4:6, 4:6 w półfinale turnieju w Marsylii. Tym samym Francuz zrewanżował się Polakowi za porażkę z 20 stycznia w 3. rundzie Australian Open, kiedy nasz zawodnik triumfował 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3.

Znamy godzinę kolejnego meczu Hurkacza

Po raz pierwszy Hurkacz i Humbert zagrali w czerwcu 2022 r. w 2. rundzie turnieju w Halle. Wtedy lepszy był Polak, który wygrał 7:6(5), 6:3. Drugi raz Hurkacz triumfował w październiku zeszłego roku, kiedy ograł Francuza 6:4, 3:6, 7:6(5) w półfinale turnieju w Bazylei.

Kolejny mecz Hurkacza z Humbertem już w czwartek po południu. Wiemy, że Polak i Francuz pojawią się na korcie w drugim meczu od godz. 16:00 czasu polskiego. Wcześniej na korcie pojawią się Daniił Miedwiediew oraz Alejandro Davidovich Fokina.

To właśnie zwycięzca pojedynku między Rosjaninem i Hiszpanem będzie potencjalnym rywalem Hurkacza w półfinale turnieju w Dubaju. Ale najpierw Polak musi wygrać ćwierćfinał, który wstępnie zaplanowano na 17:30 naszego czasu.