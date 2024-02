Hurkacz poznał potencjalnego rywala w Dubaju. Rozbił legendę

Prawdziwy horror zafundował swoim kibicom Hubert Hurkacz (8. ATP) w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Dubaju. Polski tenisista do pokonania Jana-Lennarda Struffa (25. ATP) potrzebował trzech tiebreaków. W decydującej fazie meczu obronił dwie piłki meczowe, w tym jedną przy podaniu rywala, gdy piłka po taśmie przetoczyła się na drugą stronę siatki.

Hurkacz zna już potencjalnego rywala w Dubaju. Rozbił legendę

Hubert Hurkacz w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest rozstawiony z numerem trzecim, a w drugiej rundzie czeka go teoretycznie łatwiejsze zadanie, albowiem zagra z Cristopherem O'Connellem. To 29-letni Australijczyk notowany na 68. miejscu na świecie. To spotkanie odbędzie się w środę około godz. 18:00.

Jeśli Hubert Hurkacz zwycięży w tym meczu, w ćwierćfinale zmierzy się ze swoim dobrym znajomym Ugo Humbertem (18. ATP). Polak i Francuz spotkali się w tym roku już dwukrotnie. W Australian Open lepszy w czterech setach był nasz reprezentant, ale Humbert zrewanżował się dwa tygodnie później w Marsylii, triumfując 6:4, 6:4.

25-latek w Dubaju również jest w bardzo dobrej dyspozycji, co potwierdził w środę, całkowicie rozbijając Andy'ego Murray'a 6:2, 6:4. Francuz w pierwszym secie uzyskiwał przełamania po bardzo długich i wyczerpujących gemach - jeden trwał 14 punktów, a drugi 12. Do zwycięstwa w drugiej partii wystarczył mu jeden break. Humbert przez cały mecz przegrał raptem siedem punktów przy swoim serwisie. Posłał 20 winnerów i popełnił siedem niewymuszonych błędów, co tylko potwierdza, że był to występ imponujący.

Ugo Humbert czeka już w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Dubaju na lepszego z pary Hubert Hurkacz - Cristopher O'Connell. Już wiadomo, że następny pojedynek zostanie rozegrany w czwartek około godz. 17:30.