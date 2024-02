Skandal na turnieju ATP. Tenisiści są wściekli. "Wstyd i hańba"

Okres turniejów na mączce w Ameryce Południowej pomału dobiega końca, ale na zakończenie rozgrywana jest jeszcze impreza rangi ATP 250 w Santiago. W stolicy Chile dochodzi jednak do kuriozalnych scen, gdyż piłka momentami w ogóle nie odbija się od kortu z uwagi na zły stan nawierzchni. - To wstyd, że turniej ATP rozgrywany jest na tym korcie. To nie jest tenis, to haniebne, a nawet niebezpieczne. Mam nadzieję, że ten turniej nigdy więcej się nie odbędzie - grzmiał po swoim spotkaniu jeden z tenisistów.

Agencja Wyborcza.pl // screen: https://twitter.com/Tiempodetenis1/status/1762533786921627995