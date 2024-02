Prawda wyszła na jaw. To dlatego rywal Hurkacza odciął się od własnej matki

Ostatnie miesiące są niezwykle trudne dla Holgera Rune. Nie dość, że słabo radzi sobie na korcie, to jeszcze wprowadza wiele zmian w sztabie trenerskim. Zdaniem ekspertów wynikają one z dość aroganckiego charakteru Duńczyka. Kilka tygodni temu zakończył współpracę z legendarnym Borisem Beckerem oraz Severinem Luthim, a w ich miejsce zatrudnił Patricka Mouratoglou, z którym miał już okazję współpracować, i to dwukrotnie. Okazuje się jednak, że to nie jedyne zmiany, na jakie zdecydował się w ostatnim czasie tenisista.

Matka Runego opowiada o rozstaniu z synem. "W ostatnim czasie Holger bardzo dojrzał"

Rune podpisał kontrakt z International Management Group, a więc profesjonalną firmą menedżerską, z którą współpracuje wielu czołowych zawodników świata. Do tej pory za zadania związane z wizerunkiem Runego, komunikacją, a także za kontakty z mediami odpowiadała jego matka Aneke Rune.

Po 15 latach rola kobiety zostanie znacząco ograniczona, o czym sama zainteresowana opowiedziała w rozmowie z duńskimi dziennikarzami. Matka tenisisty podkreśliła, że nie będzie już tak często pojawiać się na kortach. Mimo to nadal będzie pomagać synowi, choć głównie w kwestiach typowo organizacyjnych, jak zakup biletów lotniczych, rezerwacja hotelu czy akredytacje dla zespołu.

Jak ujawniła Aneke, była to zaplanowana decyzja, podjęta zarówno przez nią, jak i Holgera. - Odkąd mój syn został nastolatkiem, to miałam jasny plan. Chciałam stopniowo wycofywać się z jego otoczenia. Mogło to nastąpić dopiero wtedy, gdy Holger był w stanie zacząć sam radzić sobie z coraz większą ilością rzeczy. I uważam, że w ostatnim czasie Holger bardzo dojrzał. Nie ma już żadnych problemów z komunikowaniem sztabowi, czego potrzebuje lub co jest dla niego ważne - wyjaśniła, cytowana przez puntodebreak.com.

Aneke Rune musiała wstrzymać się z decyzją o rozstaniu

Matka Runego ujawniła też, że do ograniczenia jej roli w zespole syna miało dojść już przed rokiem. Tyle tylko, że tenisista napotkał wówczas na inne problemy i kobieta zdecydowała się pozostać przy nim. - Wszystko działo się bardziej chaotycznie niż się spodziewaliśmy. Chodzi o zmiany trenerów. Pozostałam w sztabie, bo Holger potrzebował stabilizacji, bezpieczeństwa - podkreśliła.

Mimo wszystko kobieta jest pełna optymizmu i wierzy, że zmiana pomoże jej w polepszeniu relacji na linii matka-syn. Jak sama przyznała, w ostatnich latach zbyt mocno skupiała się na byciu menedżerką Holgera, a nie jego matką. - To pozwoli mi ponownie wejść w rolę, którą w ostatnich latach zaniedbałam. To dobrze, że mamy teraz takie relacje, jakie mieliśmy kiedyś - zakończyła.

Obecny sezon zaczął się bardzo dobrze dla Runego. Dotarł do finału w Brisbane, ale tam uległ Grigorowi Dimitrowowi. Później było zdecydowanie gorzej i odpadał z rywalizacji po jednym, dwóch lub maksymalnie trzech spotkaniach. Teraz występuje w ATP w Acapulco, gdzie awansował już do 1/8 finału.