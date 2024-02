Zaskakujący plan wielkiej rywalki Świątek. Nie mogła się zdecydować

Jessica Pegula (5. WTA) z powodu kontuzji nie uczestniczyła w turniejach WTA 1000 na Bliskim Wschodzie. Do gry wraca w tym tygodniu, rywalizując w San Diego. To pierwsza impreza od pięciu lat, gdy jej trenerem nie jest David Witt, z którym rozstała się niedawno. Piąta zawodniczka świata postawiła na współpracę z dwoma szkoleniowcami. - W tej chwili pracuję razem z Markiem Merkleinem i Markiem Knowlesem, a ponieważ obaj nie mogą podróżować w pełnym wymiarze, zastanawiam się, jak poukładać to wszystko w całość - przyznała.

