Świetne wieści ws. Simony Halep. Nie chodzi jednak o zawieszenie

Po raz ostatni Simona Halep pojawiła się na korcie podczas I rundy US Open 2022, kiedy sensacyjnie przegrała z Darią Snigur. Niedługo później Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zastosowała wobec niej tymczasowe zawieszenie w związku z oskarżeniami o doping, ponieważ w jej organizmie wykryto roksadustat, a więc niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Rumunka została również oskarżona o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym, a finalnie we wrześniu ITIA zawiesiła ją do 2026 roku.

Mimo to odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, a następnie stawiła się w nim 7 lutego na trzydniowe przesłuchanie. I choć żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, to tenisistka zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Koszmar, który przeżyłam przez półtora roku, dobiegł końca" - przekazała.

Kolejny etap w życiu Simony Halep. "Zaufała nowemu mężczyźnie"

Pod koniec 2022 roku media poinformowały, że Halep rozwodzi się z milionerem Tonim Iurucem, z którym pobrała się rok wcześniej. I choć związek się rozpadł, to mężczyzna później wspierał kobietę, kiedy ta zaczęła mieć problemy. "Nie wiem, co się stało z tym testem, ale to prawdopodobnie błąd" - mówił.

Portal Tennis World USA podał w środę, że po ponad roku Rumunka "zaufała nowemu mężczyźnie, swojemu fizjoterapeucie Sabinowi Topali". 28-latek pomaga jej przygotowywać się do potencjalnego powrotu na kort czy choćby innych wydarzeń sportowych.

Serwis podaje również, że Halep świętowała w styczniu z mężczyzną jego 28. urodziny. Wspólnie z innym fizjoterapeutą zawodniczki Yutaką Nakamurą udali się do restauracji, co zostało uwiecznione zdjęciem na relacji na Instagramie.

Kim jest partner Simony Halep? To były piłkarz

Sabin Topala to były rumuński piłkarz, który występował w przeszłości w zespole Unirei Slobozia (II poziom rozgrywkowy). Po zakończeniu kariery został kierownikiem zespołu fizjoterapeutów kliniki Kinetic Sport&Medicine, która określa się jako "najnowocześniejsza klinika kinezyterapii i fizjoterapii w rumuńskim prywatnym systemie opieki zdrowotnej".

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Halep wróci na kort. Przez ostatnie miesiące dość często pojawiała się jednak w Dubaju, gdzie nie dość, że trenowała, to po raz pierwszy pokazała się z Topalą.