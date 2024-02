Niewyobrażalne liczby Igi Świątek. Goni absolutną legendę

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą udane starty w turniejach na Bliskim Wschodzie. W Dosze zdobyła trzeci z rzędu tytuł, natomiast w Dubaju odpadła w półfinale po porażce z Anną Kalinską (24. WTA). Takie wyniki pozwoliły jej powiększyć stan posiadania w rankingu WTA. I nie tylko.

Imponujące osiągnięcie Igi Świątek. Przed nią już tylko Serena Williams

Przed zmaganiami w Katarze i ZEA polska tenisistka miała 9770 pkt. Obrona tytułu pozwoliła jej powiększyć dorobek do 10 300 pkt (to dlatego, że ranga turnieju w Dosze wzrosła z WTA 500 do WTA 1000), w Dubaju natomiast straciła trochę punktów (w poprzednim roku zagrała tam w finale). W efekcie w najnowszym rankingu nadal jest liderką z wynikiem 10105 pkt i powiększyła przewagę nad drugą Aryną Sabalenką.

Dla Świątek to 29. w karierze tydzień, w którym przewodzi zestawieniu z dorobkiem przekraczającym 10 tys. pkt. Z wyliczeń opublikowanych na twitterowym profilu Statystyki & Info Tenisowe wynika, że to drugi najlepszy wynik w historii. Serena Williams miała aż 89 takich tygodni, natomiast trzecia w klasyfikacji wszech czasów Wiktoria Azarenka (30. WTA) może pochwalić się 27 takimi tygodniami (Polka równała się z nią przed startami na Bliskim Wschodzie).

Iga Świątek przed szansą na powiększenie dorobku w rankingu WTA

W najbliższym czasie Świątek będzie miała okazję do tego, aby jeszcze powiększyć ten dorobek. W marcu wystartuje w turniejach rangi WTA 1000 w Indian Wells oraz Miami. W pierwszym z nich będzie bronić punktów za zeszłoroczny półfinał, natomiast w drugim może tylko zyskać, gdyż w poprzednim sezonie w ogóle tam nie wystartowała z powodu kontuzji.

Turniej w Indian Wells zostanie rozegrany w dniach 6-17 marca, natomiast rywalizacja w Miami będzie toczyć się w dniach 19-31 marca.