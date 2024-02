Danielle Collins nie tak dawno temu zapowiedziała zakończenie kariery, w związku z czym może odważniej mówić o pewnych kwestiach. W wywiadzie dla "Tennis Magazine" odniosła się do tego, jak jest postrzegana w środowisku tenisowym. Odpowiedziała na to w dosyć stanowczy sposób, a następnie odniosła to do sytuacji mężczyzn. - Wiele z nas robi na korcie niesamowite rzeczy i nie zyskuje za to uznania - oceniła.

3 Fot. REUTERS/Ibraheem Al Omari Otwórz galerię Na Gazeta.pl