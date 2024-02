Dubaj 2024. Kiedy gra Hurkacz? O której godzinie mecz z O'Connellem? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Huberta Hurkacza (8. ATP) były wyjątkowo niepewne. Pod koniec stycznia potrafił dojść do ćwierćfinału Australian Open i odpadł dopiero po wymagającym boju z Daniłłem Miedwiediewem (4. ATP), natomiast później został bardzo szybko wyeliminowany z turniejów w Marsylii oraz Rotterdamie. Po krótkiej przerwie powrócił w poniedziałek na kort i wywalczył awans do drugiej rundy ATP 500 w Dubaju.

Dubaj 2024. Kiedy gra Hubert Hurkacz dzisiaj? Jego rywalem będzie Christopher O'Connell

Starcie z Janem-Lennardem Struffem (25. ATP) było jednak dużo trudniejsze, niż się mogło pierwotnie wydawać. Podczas meczu kibice nie zobaczyli nawet jednego przełamania, a o zwycięstwie w danym secie trzykrotnie decydował tie-break. Ostatecznie nasz zawodnik pokonał rywala 7:6(5), 6:7(4), 7:6(6). - Cały mecz trzeba było się skupiać, bo nie dawał mi żadnych szans na serwisie. Obroniłem ważne break pointy w trudnych momentach. Jestem zadowolony ze swojego występu i tej walki - powiedział tuż po spotkaniu.

Rywalem Hurkacza w kolejnym etapie będzie Christopher O'Connell (68. ATP), który pewnie pokonał we wtorek Maximiliana Marterera (96. ATP) 6:2, 6:4. Będzie to ich drugie bezpośrednie starcie w karierze. Po raz pierwszy zmierzyli się w ubiegłorocznym ćwierćfinale ATP Stuttgart, w którym Hurkacz zwyciężył 6:4, 6:4.

Jeśli Polakowi uda się awansować do trzeciej rundy, to będzie musiał zmierzyć się już z dużo bardziej wymagającym rywalem. Wyłoni go konfrontacja pomiędzy Andym Murrayem (67. ATP) a jego pogromcą z zawodów w Marsylii Ugo Humbertem (18. ATP).

Potencjalna drabinka Huberta Hurkacza:

Druga runda: Christopher O'Connell

Christopher O'Connell Ćwierćfinał: Andy Murray, Ugo Humbert

Andy Murray, Ugo Humbert Półfinał: Daniłł Miedwiediew (4. ATP), Lorenzo Sonego (48. ATP), Jakub Mensik (87. ATP), Alejandro Davidovich Fokina (24. ATP);

Daniłł Miedwiediew (4. ATP), Lorenzo Sonego (48. ATP), Jakub Mensik (87. ATP), Alejandro Davidovich Fokina (24. ATP); Finał: m.in. Andriej Rublow (5. ATP), Karen Chaczanow (15. ATP), Aleksandr Bublik (23. ATP);

Kiedy gra Hubert Hurkacz? O której godzinie mecz z O'Connellem? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Spotkanie Hurkacz - O'Connell odbędzie się już w środę 28 lutego, a rozpocznie się ok. godz. 18:00 czasu polskiego (po zakończeniu meczu Daniłł Miedwiediew - Lorenzo Sonego). Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport News. Zapraszamy również do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.