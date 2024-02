Rybakina jest jak Harry Kane. Kto wpadł na takie zadziwiające porównanie?

Elena Rybakina bardzo udanie rozpoczęła nowy sezon, gdyż już w pierwszym turnieju w Brisbane zdobyła tytuł, pokonując w finale Arynę Sabalenkę. Po słabszym Australian Open, z którym pożegnała się już po pierwszym meczu, świetnie poradziła sobie na Bliskim Wschodzie. Okazała się najlepsza w Abu Dhabi, a w Dosze przegrała w finale z Igą Świątek.

Dla Kazaszki była to już dziesiąta porażka w meczu o tytuł WTA Tour, lecz wiele z nich poniosła na początku swojej kariery, jeszcze przed przełomowym triumfem w Wimbledonie w 2022 roku. W ostatnim roku czwarta zawodniczka świata przegrywała m.in. finały Australian Open, w Miami czy ostatnio właśnie w Dosze.

Na zaskakującą opinię ws. Eleny Rybakiny zdecydowała się Andrea Petković. Niegdyś dziewiąta zawodniczka świata była gościem w podkaście Rennae Stubbs. - Obawiam się, że Rybakina znajdzie się w takiej samej sytuacji jak Harry Kane. Mówiłam już wcześniej, że Harry jest niesamowitym piłkarzem, uwielbiam go. Strzela wiele goli, gra teraz w Niemczech i obserwuje go. To samo zrobił w Anglii. Jest świetnym strzelcem, ale w ważnych meczach po prostu nie potrafi strzelać goli i marnuje świetne okazje. Dlatego ma taką reputację. Mam nadzieję, że to nie przydarzy się Rybakinie - stwierdziła była niemiecka tenisistka.

Od zwycięstwa w Wimbledonie w 2022 roku tenisistka z Kazachstanu notuje dość rozczarowujące wyniki w turniejach wielkoszlemowych. Jedynym występem zgodnym z oczekiwaniami był ubiegłorocznych Australian Open, w którym doszła do finału. Poza tym aż czterokrotnie zdarzyło jej się odpaść już w pierwszym tygodniu zmagań. Od triumfu w Londynie wygrała dwie imprezy rangi WTA 1000 - w Indian Wells i w Rzymie. Obie w zeszłym roku.