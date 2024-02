Nie tylko o Świątek. Hurkacz w Dubaju opowiadał z zachwytem o jeszcze innej gwieździe polskiego sportu

Po Australian Open Hubert Hurkacz wrócił do Europy, aby rywalizować w turniejach halowych. W Marsylii, gdzie bronił tytułu, dotarł do półfinału. Gorzej poszło mu w Rotterdamie. W drugiej rundzie uległ Tallonowi Griekspoorowi. Po kilku dniach odpoczynku udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby w Dubaju zagrać w imprezie rangi ATP 500, gdzie rok temu w ćwierćfinale przegrał zacięty mecz Novakiem Djokoviciem.

Hurkacz został zapytany o Świątek. "Ona jest jeszcze taka młoda"

Najlepszy polski tenisista rywalizacje zacznie w poniedziałek od meczu pierwszej rundy z Janem-Lennardem Struffem (25. ATP). Dzień wcześniej porozmawiał z "Khaleej Times", anglojęzyczną gazetą wydawaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. "Pomimo piłkarskiego szaleństwa napędzanego Robertem Lewandowskim, tenis zyskał przyczółek w sercu polskiej kultury sportowej" - podkreślają autorzy rozmowy, który Huberta Hurkacza nazwali "serwującym gigantem".

Jedno z pytań do 27-latka dotyczyło Igi Świątek, gdyż to liderkę rankingu WTA przedstawiają jako postać, która spopularyzowała tenis w Polsce. - Iga jest niesamowitą osobą i tenisistką. To niezwykłe, co osiągnęła w swojej karierze. Ona jest jeszcze taka młoda. Mamy nadzieję, że nasza pasja do tenisa będzie inspirować coraz więcej młodych dzieciaków w Polsce. Mam nadzieję, że nadal będą cieszyć się tym pięknym sportem - podkreślił Hubert Hurkacz.

Co ciekawe tenisista został zapytany również o innego Polaka znanego w Dubaju. Mowa o golfiście Adrianie Meronku, z którym Hurkacz spotkał się kilka dni wcześniej. Mieli okazje się zmierzyć na polu golfowym. - Było fantastycznie, Adrian jest wspaniałą osobą, wspaniałym facetem i fajnie się z nim spędza czas. Oczywiście jest zawodowym golfistą i jego umiejętności są szalone. Poza tym poświęcenie i ciężka praca, jaką wkłada każdego dnia, są naprawdę imponujące - przyznał Hubert Hurkacz.

Pula nagród turnieju ATP 500 w Dubaju wynosi ponad 3 miliony dolarów. Podczas tegorocznej edycji imprezy tytułu bronić będzie Danił Miedwiediew.