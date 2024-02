Legenda tenisa pod wrażeniem Igi Świątek. "Kocham to". Rywalki też komplementuje

Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Elena Rybakina - to cztery czołowe zawodniczki rankingu WTA, które zdominowały kobiecy tenis w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wszystkie cztery zdobyły co najmniej jeden tytuł wielkoszlemowy i dotarły do kolejnego finału. Podobnie w kontekście prestiżowych triumfów w imprezach rangi WTA 1000.

Legenda pod wrażeniem Świątek i rywalek. "Kocham to, jak bardzo jej zależy"

W zeszłym roku Polka, Białorusinka i Amerykanka wygrywały turnieje Wielkiego Szlema, ale Kazaszka dobrze rozpoczęła obecny sezon. Ma już na swoim koncie tytuły w Brisbane oraz Abu Dhabi, a w Dosze dotarła do finału, gdzie musiała uznać wyższość liderki rankingu. Do tego spotkania w ostatnim odcinku podcastu "Served Roddick" nawiązał jego tytułowy twórca Andy Roddick, były numer jeden na świecie.

- Oglądałem Doha i finał Świątek-Rybakina. Bardzo podobało mi się zwycięstwo Igi Świątek. Kocham to, jak bardzo jej zależy. Rybakina powraca, gdy tylko nabierze tempa, a serwis jest niebezpieczny. Mam nadzieję, że dobrze to ujmę, bardzo podoba mi się to, co widzę teraz w kobiecym tourze - zaczął były amerykański tenisista. - W zeszłym roku Gauff awansował podczas US Open, a potem Świątek wygrała w WTA Finals. A ja na to: "Och, ona jest najlepszą zawodniczką". I wtedy przyszła Australia, gdzie z kolei Sabalenka ponownie przekracza granice i triumfuje w dominujący sposób, nie tracąc seta - kontynuował Amerykanin.

- I wtedy Świątek znowu wraca w Dosze. Mam wrażenie, że widzimy tę grupę elitarnych zawodniczek, które wygrywały turnieje wielkoszlemowe, które naprawdę naciskają na siebie nawzajem. Obserwujemy to w czasie rzeczywistym, więc nie wiem, kto jest najlepszy. Co tydzień zmieniam zdanie, ale czy to nie zabawne? - fascynował się Andy Roddick, który zaapelował, aby bardziej doceniać obecną rywalizację, którą zapewne będzie się z sentymentem wspominać w przyszłości.

Teraz czołowe zawodniczki mają kilka dni oddechu, ale już 6 marca wrócą do gry podczas kolejnego prestiżowego turnieju w Indian Wells. Następnie tradycyjnie przeniosą się do Miami. To imprezy rangi WTA 1000.