Tak wygląda nowy ranking WTA. Gigantyczna przewaga Igi Świątek

Iga Świątek w zakończonym w sobotę turnieju WTA 1000 w Dubaju dotarła do półfinału. Wyeliminowała ją Anna Kalinska (24. WTA), która w finale przegrała z mającą polskie pochodzenie Jasmine Paolini z Włoch (14. WTA). Wcześniej od raszynianki z rozgrywkami pożegnała się Aryna Sabalenka. Nie wykorzystała szansy, by zbliżyć się do Polki w rankingu WTA. Odpadła już w 1/16 finału.

Sabalenka z dużą stratą do Świątek. Oto najnowszy ranking WTA

Aryna Sabalenka ze względu na porażkę z Donną Vekić (28. WTA) straciła 180 punktów w rankingu WTA. Świątek z turniejem pożegnała się w półfinale i straciła 195 oczek. Jej przewaga nad białoruską rywalką wynosi 1380 punktów. Świątek na pozycji liderki rozpoczęła swój 92. tydzień w karierze. To 10. wynik w historii kobiecego tenisa. Dziewiąta w historycznym zestawieniu Amerykanka Lindsay Davenport otwierała światowe listy przez 98 tygodni.

Do przetasowań doszło za to w drugiej części pierwszej dziesiątki. Marketa Vondrousova zamieniła się miejscami z Qinwem Zheng. Czeszkę i Chinkę dzieli zaledwie 30 punktów. Jeszcze mniejszą, siedemnastopunktową przewagę ma nad Jeleną Ostapenko wracająca do czołowej dziesiątki Maria Sakkari.

Ku naszej dużej uciesze spory awans - aż o 11 miejsc zanotowała Magdalena Fręch. Łodzianka zajmuje obecnie 42. miejsce, a jej strata do wyżej notowanych tenisistek wcale nie jest taka wielka. Do Wiktorii Azarenki (30. WTA) traci niecałe 300 punktów. Spadek o pięć pozycji zaliczyła z kolei Magda Linette. Doświadczona poznanianka wypadła z czołowej "50" rankingu. O jeden punkt wyprzedza mistrzynię Australian Open z 2020 roku Amerykankę Sofię Kenin.

W czołowej setce rankingu największy awans, w porównaniu z ubiegłotygodniowym zestawieniem, zanotowała pogromczyni Igi Świątek - wspominana już Anna Kalinska. Przesunęła się o 16 pozycji - z 40. na 24.

Ranking WTA [stan z 26 lutego 2024]: