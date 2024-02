Zmarnowana szansa Igi Świątek. Niestety. A mogło być tak pięknie

390 punktów do rankingu WTA Race zapisała w tym tygodniu Iga Świątek, dochodząc do półfinału turnieju WTA 1000 w Dubaju. W nim Polka musiała uznać wyższość Anny Kalińskiej, przez co wciąż znajduje się na trzecim miejscu w klasyfikacji najlepszych zawodniczek tego sezonu, choć gdyby wygrała całą imprezę, wskoczyłaby na pozycję liderki. Do czołówki doskoczyła ostateczna zwyciężczyni Jasmine Paolini.

