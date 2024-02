Wygrany tytuł i półfinał - to dorobek Igi Świątek podczas dwóch turniejów w Dosze i Dubaju. Polska tenisistka we wpisie na Instagramie podsumowała ostatnie dwa tygodnie na korcie podczas zmagań na Bliskim Wschodzie. "Główny wniosek to poczucie, że podobały mi się wyzwania i rozwiązywanie problemów podczas tych turniejów" - przekazała Świątek, która w marcu weźmie udział w turniejach w Stanach Zjednoczonych.

