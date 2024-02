Iga Świątek nie zdołała pójść za ciosem i po zwycięstwie w katarskiej Dosze występ w Dubaju zakończyła w półfinale. Przegrała z Rosjanką Anną Kalinską. - Czułam, że nie mam dość siły, by dać z siebie więcej. Czułam przez to, że mam mało kontroli. Byłam zmęczona - tłumaczyła później. Mimo to Polka nie ma większych powodów do obaw. Tamta porażka wiąże się ze stosunkowo niedużą stratą punktów w rankingu WTA. Przewaga nad drugą Aryną Sabalenką również wydaje się bezpieczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzeżenie dla Igi Świątek. "Ogromny wysiłek"

Iga Świątek utrzymuje przewagę. Tak wygląda ranking WTA po turnieju w Dubaju

W poniedziałkowym notowaniu Świątek będzie miała 10105 punktów, a więc 195 mniej względem mijającego tygodnia. To dlatego, że poprzednim roku w Dubaju spisała się nieco lepiej. Doszła do finału, w którym przegrała z Barborą Krejcikovą. Jej przewaga nad Aryną Sabalenką zmniejszyła się więc minimalnie i wynosi 1380 punktów. Białorusinka odpadła już w drugiej rundzie, co wiązało się z odpisaniem 180 punktów. Trzecia pozostanie Coco Gauff z dorobkiem 6975 punktów.

W czołowej dziesiątce dojdzie do kilku zmian. Miejscami zamienią się Marketa Vondrousova i Qinwen Zheng. Obie w Dubaju zaszły do ćwierćfinału. Czeszka awansuje na siódmą miejsca, a Chinka spadnie na ósmą lokatę. Dzielić je będzie zaledwie 30 punktów. Do dziesiątki wróci natomiast Maria Sakkari, która z 11. awansuje na 9. pozycję. Tym samym wyprzedzi Jelenę Ostapenko i Karolinę Muchovą.

Finalistki z Dubaju z rekordami kariery. Duży przeskok Magdaleny Fręch. Zmiany w rankingu WTA

Największe powody do zadowolenia będą miały bohaterki sobotniego finału. Jasmine Paolini, która wygrała 4:6, 7:5, 7:5 przesunie się na najwyższe w karierze 14. miejsce. Do tej pory plasowała się na 26., a jej najlepszym osiągnięciem była 24. pozycja. Z kolei Kalinska awansuje aż o 16 lokat i będzie zajmować 24. pozycję, także rekordową w historii jej startów.

O sporym sukcesie może mówić także Magdalena Fręch. W Dubaju dotarła do 1/8 finału, dzięki czemu dopisano jej 125 punktów. To pozwoliło jej pójść o 11 miejsc w górę. W poniedziałek będzie więc zajmować najwyższe w karierze 42. miejsce z dorobkiem 1315 punktów. Niestety kolejny spadek, tym razem o pięć pozycji, zanotuje Magda Linette. Będzie 53.

Ranking WTA po turnieju w Dubaju: