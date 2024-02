Internet płonie po tym, co powiedziała Świątek. Nie mogą uwierzyć

Iga Świątek (1. WTA) pewnie zmierzała po kolejny tytuł w karierze. Po wygranym turnieju w Dosze wystąpiła w WTA 1000 w Dubaju i dotarła do półfinału. Dość powiedzieć, że do tego momentu nie straciła ani seta. Na tym etapie rywalizacji zmierzyła się z Anną Kalińską. I niespodziewanie "natrafiła na mur" w postaci Rosjanki, którego nie była w stanie przebić. Choć wygrywała 4:2 w pierwszym secie, to później jej gra całkowicie się posypała. Popełniała sporo błędów i finalnie przegrała 4:6, 4:6. Frustrację wyraziła też na korcie, kiedy to cisnęła rakietą o ziemię. Jednak to nie to zachowanie wzbudziło spore kontrowersje.

Iga Świątek wywołała spore zamieszanie w sieci. Internauci nie mieli dla niej litości. "Dama"

Chodzi o słowa, które wypowiedziała na pomeczowej konferencji prasowej. - Anna zagrała dobrze i na pewno zasługuje na finał, ale czuję, że moja porażka bardziej wynikała z tego, co ja zaprezentowałam i jaki był mój poziom gry. Chciałam bardzo skupić się na sobie, ale przez to nie byłam w stanie zastosować żadnej taktyki, jaką sobie zaplanowałam - podkreślała 22-latka.

Te słowa zostały odebrane przez część opinii publicznej jako brak szacunku i uznania dla rywalki. Internauci dość ostro zareagowali na postawę Polki. "Matko, okaż choć trochę uznania swojej przeciwniczce. Ta dama chyba nienawidzi kobiet" - pisał jeden z użytkowników X.

"To troszkę rozczarowujące słyszeć takie słowa z jej ust. Kalińska zagrała naprawdę niesamowity mecz", "To nonsens. Kalińska była po prostu od niej dziś lepsza", "To typowe dla zawodników. Kiedy przegrają, to twierdzą, że wszystko zależało od nich, coś było nie tak z rakietą, przemawia przez nich ego. Ale dziś Świątek została pokonana przez lepszą tenisistkę, to tyle" - czytamy.

Ostre słowa internautów. Porównali Świątek do legendarnej tenisistki

Niektórzy porównali Polkę do innych zawodniczek, które w przeszłości wypowiadały dość kontrowersyjne słowa, jak Serena Williams czy Jelena Ostapenko. "To tak jakby wyciągnęła komentarz z książki Williams. Miała go pewnie w notatniku" - pisał jeden z internautów.

Wydaje się jednak, że Polka nie miała nic złego na myśli. Niewykluczone, że te dość niefortunne słowa wynikały z przemęczenia, o czym Świątek wspominała na konferencji prasowej. - Czułam, że nie mam dość siły, by dać z siebie więcej. Czułam przez to, że mam mało kontroli. Normalnie jak powiem sobie, co robić, to mogę to zrobić, dzisiaj byłam zmęczona - podkreślała.

Teraz przed nią kilka dni odpoczynku, po czym uda się do Stanów Zjednoczonych, by zagrać w Indian Wells i Miami. Pierwszy z turniejów rozpocznie się już 6 marca.