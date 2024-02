17-latek robi furorę w turnieju ATP. Porównują go do Igi Świątek

Golden Swing nazywane są turnieje cyklu ATP Tour rozgrywane w aktualnym okresie na mączce w Ameryce Południowej. W tym tygodniu tenisiści rywalizują w turnieju rangi ATP 500 w Rio de Janeiro. Bohaterem miejscowej publiczności został 17-letni Joao Fonseca, grający z dziką kartą.

17-latek robi furorę w turnieju ATP. Porównują go do Świątek

Młody Brazylijczyk dopiero niedawno pojawił się w oficjalnym rankingu ATP, a we wrześniu minionego roku został mistrzem juniorskiego US Open. Na początku sezonu rywalizował głównie na poziomie Challengerów, ale do turnieju w Rio de Janeiro zanotował tam trzy porażki z rzędu. Do imprezy rangi ATP 500 potrzebował dzikiej karty, albowiem aktualnie jest 655. rakietą świata.

17-latek publiczność zachwycił już w pierwszej rundzie, pokonując 6:0, 6:4 rozstawionego z ósemką Arthura Filsa (36. ATP). Kolejny wielki sukces odniósł dwa dni później. Joao Fonseca ograł 6:4, 6:4 Cristiana Garina (88. ATP), odwracając losy pierwszego seta, w którym wygrał trzy ostatnie gemy. - Staram się grać po swojemu, agresywnie. Cristian to doświadczony zawodnik i wie, jak kontrolować momenty presji. Wyszedłem przeciwko niemu trochę bardziej spięty, ale starałem się jak najszybciej uwolnić. W końcu udało mi się zaadaptować, byłem bardzo skoncentrowany - przyznał po meczu 17-latek. Joao Fonseca został jednym z najmłodszych ćwierćfinalistów turnieju ATP w XXI wieku.

Młody tenisista zachwycił ekspertów swoją grą na korcie ziemnym. Od razu posypały się porównania do Igi Świątek, lecz jeszcze nie z powodu umiejętności, a stroju Joao Fonseki. Brazylijczyka ubiera firma "On" - ta sama, co polską tenisistkę - więc ich stroje pokrywały się w ostatnich meczach. "Myśli, że jest Igą Świątek" - napisał żartobliwie na Twitterze dziennikarz Bastien Fachan. W podobne tony uderzył też profil Tennis TV. "Chcesz wystąpić na mączce? Ubierz się jak Iga Świątek" - napisali.

Kolejnym przeciwnikiem młodego tenisisty będzie Mariano Navone, 22-letni Argentyńczyk zajmujący obecnie 87. miejsce w rankingu ATP. - Wiem, że to będzie bardzo trudny mecz, on jest Argentyńczykiem, dużo biega i odbija sporo piłek, a poza tym jest teraz w świetnym momencie - stwierdził Fonseca.