Niesamowita seria Igi Świątek! "Robi wrażenie". Absolutna dominacja

Qinwen Zheng ma 21 lat, świetne warunki fizyczne i już naprawdę imponujące wyniki. Tenisistka z Chin to finalistka tegorocznego Australian Open i ćwierćfinalistka ubiegłorocznego US Open. Zeszły rok kończyła na najwyższym wtedy w karierze 15. miejscu w rankingu WTA, a w niecałe dwa miesiące tego roku zdążyła wspiąć się już na siódme miejsce. Ona w te niecałe dwa miesiące wygrała 11 ze swych 14 meczów. Ale wygrać kolejnego nie była w stanie, bo wpadła na Igę Świątek. Z o rok starszą Polką zmierzyła się już szósty raz i szósty raz przegrała.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Na początku stycznia Zheng uległa najlepszej tenisistce świata 2:6, 3:6 w United Cup, a teraz już 10 minut ich ćwierćfinałowego starcia z Dubaju pokazało, że i tym razem Chince trudno będzie zdobyć cokolwiek więcej niż po kilka gemów w każdym z tylko dwóch setów (w poprzednich meczach Zheng była w stanie urwać Idze w sumie trzy sety).

Dobrze znamy ten scenariusz. Świątek znów z pełną kontrolą

Swojej wyższości nad rywalką Świątek dowiodła już w drugim gemie - przy serwisie Chinki przegrywała 0:40, ale wtedy weszła na takie obroty, które dały jej pięć punktów z rzędu i przełamanie. Po nim Iga dołożyła gema na 3:0 i szybko zbudowanego prowadzenia spokojnie pilnowała do końca seta.

Owszem, Zheng walczyła, bywało, że świetnie zaserwowała, zdarzało się jej wytrzymywać tempo wymian i niektóre skończyć soczystym uderzeniem, a inne wygrać dzięki pojedynczym błędom Świątek. Ale to wszystko cały czas działo się bez realnego zagrożenia dla faworytki. Pierwszą partię Iga zamknęła wynikiem 6:3 po 42 minutach gry, wykorzystując już pierwszego setbola.

Drugi set miał zasadniczo podobny scenariusz. Może po pierwszych gemach widzowie spodziewali się, że będzie choć trochę zacięty, ale od stanu 2:2 Iga odjechała, wygrała już wszystkie gemy do końca, a cała partia trwała tylko odrobinę dłużej od pierwszej - 44 minuty. W pierwszym secie Świątek wygrała 31 punktów, a Zheng 24, natomiast w drugim secie w punktach było 30:22 dla Polki. Do 12 winnerów z pierwszej partii w drugiej Iga dorzuciła pięć, za to ograniczyła liczbę niewymuszonych błędów - po siedmiu z pierwszego seta w drugim popełniła ich tylko trzy. W sumie Iga miała więc pozytywny bilans 17:10, a Zheng też skończyła mecz na plusie - 19:18 - ale cieszyć się tym pewnie nie potrafi.

Te nazwiska mówią wszystko. Superseria Świątek trwa

Szóste zwycięstwo Świątek nad Zheng w ich szóstym meczu było dla Polki jak pewne pokonanie kolejnego etapu w drodze do kolejnej wielkiej rzeczy. W ostatnią sobotę Świątek wygrała finał turnieju WTA 1000 w Dausze, w finale pokonując Jelenę Rybakinę. W tę sobotę Iga chciałaby zagrać o tytuł w turnieju WTA 1000 w Dubaju i tym razem go wygrać.

Rok temu Świątek grała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich świetnie, ale w finale lepsza od niej była Barbora Krejcikova. W Dausze Świątek była najlepsza już trzy razy z rzędu, a dubajskiego turnieju jeszcze dotąd nie wygrała, co na sto procent chce zmienić.

W formie jest świetnej. Wygrana nad Zheng to już 14. z rzędu zwycięstwo Igi nad rywalką z TOP 20. Wymieńmy nazwiska pokonanych przez Polkę zawodniczek z czołówki, a w pełni zdamy sobie sprawę z tego, że kto by w ostatnim czasie nie stawał po drugiej stronie siatki, ten schodzi z kortu pokonany przez światową numer 1. No to jazda:

Caroline Garcia

Coco Gauff

Marketa Vondrousova

Coco Gauff

Ons Jabeur

Aryna Sabalenka

Jessica Pegula

Beatriz Haddad Maia

Qinwen Zheng

Caroline Garcia

Jekatierina Aleksandrowa

Jelena Rybakina

Elina Svitolina

Qinwen Zheng

Robi wrażenie, prawda? A podkreślmy, że te wszystkie zwycięstwa, a między nimi jeszcze wygrane nad niżej notowanymi rywalkami, Świątek zebrała w zaledwie w cztery i pół miesiąca - między 6 października i 22 lutego.

To jest niesamowita intensywność, a pełny obraz dominacji Polki w ostatnich miesiącach dostaniemy tak naprawdę dopiero wtedy, gdy ten obraz rozszerzymy i powiemy, że od 2 października do 22 lutego Iga rozegrała w sumie 26 meczów, z których wygrała 25 i że przez ten czas była najlepszą tenisistką turniejów: WTA 1000 w Pekinie, WTA Finals w Cancun, United Cup oraz WTA 1000 w Dausze.

W tym okresie Świątek nie wygrała tylko Australian Open, gdzie niespodziewanie uległa Lindzie Noskovej w trzeciej rundzie. Ale po tej porażce wróciła w takim stylu, który dał jej pewne zwycięstwo w Dausze i teraz dał już półfinał w Dubaju. Z widokami na więcej.

Rywalki muszą się bać Igi. Na 100 procent

W piątek w półfinale Świątek zmierzy się albo z Coco Gauff, albo z Anną Kalinską. Z 40. w rankingu WTA Rosjanką Iga jeszcze nie grała, natomiast z Amerykanką, która jest trzecia w światowej hierarchii, Polka ma znakomity bilans 9:1. Pewnie to Coco będzie najbliższą przeciwniczką Świątek, a jeśli tak, to na sto procent zrobi wszystko, żeby Igę pokonać i ten swój bilans z nią podreperować. Ale znów widzimy wyraźnie, że Świątek grając na sto procent jest poza zasięgiem wszystkich innych tenisistek. I że nawet gdy tych swoich stu procent nie pokazuje, to i tak wygrywa niemal wszystko ze wszystkimi.

Oczywiście Świątek może już być zmęczona, oczywiście w Dubaju nawierzchnia nie sprzyja jej aż tak, jak sprzyjała w Dausze (jest szybsza), ale jeszcze bardziej oczywiste jest widoczne u Igi pragnienie, które ją napędza - by cały czas się poprawiać i dzięki temu wygrywać jeszcze więcej. To świetnie dla nas i to bardzo niedobrze dla wszystkich, którym marzy się zatrzymanie najlepszej tenisistki świata. Zwłaszcza że po awansie do półfinału Iga w krótkiej rozmowie na korcie powiedziała, że już i w Dubaju czuje się jak w domu.