Eksperci wydali wyrok po meczu Świątek. Zgodności nie ma. "Rosnąca frustracja"

"Kapitalny występ liderki rankingu, "Piękny występ, rywalka bez szans" - czytamy na Twitterze po meczu Igi Świątek z Qinwen Zheng w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju. Polka nie miała większych problemów i pewnie wygrała 6:3, 6:2. Tym samym awansowała do półfinału. Co ciekawe pojawiły się opinie, że mecz dla liderki rankingu był trudniejszy niż wskazuje na to wynik. "Była chwila, gdy Chinka chciała Idze zagrozić" - pisze chociażby Adam Romer.

