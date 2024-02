Efekt domina po decyzji Rybakiny. Choroba to dopiero początek problemów

Za Jeleną Rybakiną (4. WTA) dość udany początek roku. Mimo szybkiego odpadnięcia z Australian Open Kazaszka ze świetnej strony pokazała się podczas turnieju WTA w Dosze. Dotarła do finału, a w nim prowadziła z Igą Świątek (1. WTA) 4:1. Ostatecznie zakończyła zmagania w Katarze jako finalistka, a nie triumfatorka.

Dramat Rybakiny. Czołówka ucieka rywalce Świątek

Równie dobrze radziła sobie podczas trwających zmagań WTA 1000 w Dubaju. W 1/8 finału, po zaciętym meczu pokonała Magdalenę Fręch (53. WTA) 7:6(5), 3:6, 6:4. Do ćwierćfinałowego spotkania z Jasmine Paolini (26. WTA) miała przystępować w roli faworytki. Mecz się jednak nie odbędzie. Kazaszka wycofała się ze zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z powodu na chorobę układu pokarmowego. Konkretnie "zatrucie żołądkowo-jelitowe" - poinformowało WTA.

Rybakina wycofując się z turnieju, sprawiła, że Jasmine Paolini automatycznie awansowała do półfinału turnieju bez gry. O finał może zagrać ze zwyciężczynią pary Marketa Vondrousova (8. WTA) / Sorana Cirstea (22. WTA).

Dla Kazaszki rezygnacja z dalszej części Dubai Tennis Championships może mieć opłakane skutki. Miała ona gonić zajmującą trzecią miejsce w rankingu WTA Coco Gauff (3. WTA). Traci do niej 127 punktów. Niewykluczone, że po turnieju, przewaga o pięć lat młodszej Amerykanki będzie jeszcze większa. Wciąż jest ona w grze o końcowy triumf. W ćwierćfinale zagra z Anną Kalinskają (40. WTA). Nie ma co ukrywać, będzie faworytką tego starcia.

Jeżeli wygra ten mecz będzie miała na koncie 7150 punktów i powiększy przewagę nad Rybakiną do 302 pkt. To ważne starcie z perspektywy polskiego kibica. Amerykanka może być potencjalną rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju. Oczywiście najpierw musi ona pokonać Quinwen Zheng (7. WTA) - finalistkę ostatniego Australian Open.

Przejście Igi Świątek oznaczałoby dla Gauff wynik 7410 pkt w rankingu WTA. Natomiast gdyby udało się jej wygrać cały turniej miałaby 7760 punktów. Jej przewaga nad Rybakiną wzrosłaby do blisko 1000 punktów.

W opublikowanym 19 lutego rankingu WTA prowadzi Polka, która ma wyraźną przewagę nad Aryną Sabalenką (2. WTA). Białorusinka sensacyjnie szybko odpadła z tegorocznych zmagań w Dubaju. W przypadku triumfu w turnieju Świątek jeszcze bardziej zwiększy dystans dzielący obie zawodniczki. Będzie miała wówczas 2000 punktów przewagi.

