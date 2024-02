Burza w świecie tenisa. Ostrzegają rywala Hurkacza. "Nie jedz i nie pij niczego, co ci daje"

Holger Rune to niezwykle utalentowany zawodnik, ale też wywołujący spore kontrowersje, zarówno na korcie, jak i poza nim. - On zawsze się kłóci, jest arogancki - tak mówił o nim włoski komentator Paolo Bertolucci. Trudny charakter sprawia, że często dochodzi do zmiany szkoleniowców w jego obozie. Kilka dni temu zakończył współpracę z legendarnym Borisem Beckerem oraz Severinem Luthim, ale nie szukał długo ich następcy. Dość zaskakująco został nim Patrick Mouratoglou, z którym tenisista współpracował już dwukrotnie. Kibice mają jednak obawy związane z tym zatrudnieniem. Wszystko przez kontrowersje, jakie kilka miesięcy temu pojawiły się wokół postaci szkoleniowca.

Holger Rune wrócił do byłego szkoleniowca Simony Halep. Internauci zaniepokojeni. "Najbardziej toksyczna relacja w historii"

Mowa o dyskwalifikacji Simony Halep. W organizmie Rumunki wykryto roksadustat, niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. W dodatku oskarżono ją o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. Jak się później okazało, to sztab, w którym zasiadał właśnie Mouratoglou popełnił błąd i podał zawodniczce zanieczyszczony kolagen. Pojawiły się nawet obawy, że podobne odżywki trener podaje również juniorom w akademii, którą prowadzi.

Nic więc dziwnego, że w związku z nawiązaniem współpracy szkoleniowca z Rune w sieci zawrzało. Internauci twierdzą, że Duńczyk powinien jeszcze raz przemyśleć zatrudnienie tego trenera. Ostrzegają go też przed wszelkimi środkami, jakie będzie chciał mu podać Mouratoglou.

"Tylko nie jedz i nie pij niczego, co ci daje", "Najbardziej toksyczna relacja w historii", "To naprawdę dziwne, jak łatwo tenisista nawiązał współpracę z osobą, która przyznała się przed kamerą do podania byłej numer jeden zanieczyszczonej substancji, przez co ta została zdyskwalifikowana na cztery lata" - to tylko kilka z wielu komentarzy o podobnej treści.

Internauci w szoku po nawiązaniu współpracy Runego z Mouratoglou. "Powrót do ex"

Internauci byli zaskoczeni również faktem, że Rune po raz kolejny zdecydował się na współpracę z tym właśnie szkoleniowcem. Wcześniej prowadził go od października 2022 do kwietnia 2023 roku. Kilka tygodni później znów rozpoczęli wspólne treningi, ale rozstali się we wrześniu. "Ile razy jeszcze oni się rozstaną i nawiążą współpracę na nowo?", "Naprawdę musiałem sprawdzić datę tej informacji aż 10-krotnie. Rune i Mouratoglou znów razem", "Powrót do ex... jak to mówią, lepszy diabeł, którego już znasz" - żartowali internauci.

To właśnie z Mouratoglou Rune odniósł jeden z największych sukcesów w karierze, jakim było wygranie ATP Masters w Paryżu w 2022 roku. Wówczas pokonał 3:6, 6:3, 7:5 Novaka Djokovicia. W przeszłości szkoleniowiec prowadził wielkie gwiazdy tenisa. Współpracował m.in. z Sereną Williams, Stefanosem Tsitsipasem, Anastasiją Pawluczenkową, Grigorem Dimitrowem czy wspomnianą Simoną Halep.