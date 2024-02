Iga Świątek (1. WTA) pewnie zmierza po kolejny tytuł w karierze. W WTA 1000 w Dubaju dotarła już do ćwierćfinału. Najpierw po dość wymagającym spotkaniu pokonała 6:4, 6:4 Sloane Stephens (41. WTA). Następnie rozprawiła się z Eliną Switoliną (20. WTA) 6:1, 6:4, udanie rewanżując się za porażkę w zeszłorocznym Wimbledonie. - Jest waleczna i jest świetną, bardzo doświadczoną zawodniczką, więc wiedziałam, że muszę być gotowa na trudne piłki, slice'y, różne pozycje na korcie, więc musiałam być cierpliwa i zrobić to co do mnie należało - podkreślała Polka po zakończeniu meczu.

Kiedy gra Iga Świątek? Mecz dzisiaj na żywo

Teraz przed Świątek kolejne wyzwanie. Jej rywalką w ćwierćfinale turnieju będzie Qinwen Zheng (7. WTA). Chinka w III rundzie nie dała większych szans Anastasiji Potapowej (35. WTA) i wygrała 6:3, 6:2. I mimo że zawodniczka znajduje się w świetnej formie - w tym roku dotarła m.in. do finału Australian Open, gdzie uległa Arynie Sabalence (2. WTA) - to wydaje się, że to jednak Świątek będzie faworytką starcia.

Przemawia za tym nie tylko pozycja w rankingu WTA, ale i bilans bezpośrednich spotkań. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą pięciokrotnie w dotychczasowej karierze. W każdym z tych pojedynków górą była Polka. Po raz ostatni spotkały się podczas United Cup, gdzie nasza zawodniczka wygrała 6:2, 6:3.

Chinki nie można jednak lekceważyć. Mimo że Świątek zna sposób na pokonanie rywalki, to na pięć spotkań w aż trzech straciła seta. Tak było w Cincinnati 2023, San Diego 2022 czy Rolandzie Garrosie 2022. Zwyciężczyni nadchodzącego starcia awansuje do półfinału WTA 1000 w Dubaju, gdzie zmierzy się z Coco Gauff (3. WTA) lub Anną Kalinskają (40. WTA).

WTA Dubaj 2024. Kiedy mecz Igi Świątek? O której gra? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng odbędzie się już w czwartek 22 lutego. Będzie to trzecie spotkanie tego dnia na korcie, na którym rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu polskiego. Tym samym Polka wyjdzie na kort nie wcześniej niż przed godziną 16:00. W telewizji to starcie pokaże stacja Canal + Sport. Transmisja będzie również dostępna na Canal + Online. Zapraszamy też do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.