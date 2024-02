Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale w Dubaju. Hit turnieju!

Iga Świątek (1. WTA) w niespełna półtorej godziny wygrała z Eliną Switoliną (20. WTA) 6:1, 6:4 w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju. Tym samym udanie zrewanżowała się za ubiegłoroczną porażkę z Ukrainką w ćwierćfinale Wimbledonu. Polka awansowała do najlepszej ósemki turnieju w Dubaju i mogła czekać na rywalkę, którą wyłoniła rywalizacja Anastasiji Potapowej (35. WTA) z Qinwen Zheng (7. WTA).

Chinka fantastycznie rozpoczęła bieżący rok i dotarła do finału Australian Open, gdzie uległa Arynie Sabalence (2. WTA) 3:6, 2:6. Rosjanka gra w tym roku słabo. W AO odpadła już w I rundzie. Zasłynęła za to z wielu różnych kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań jak np. zniszczenie rakiety, za co została ukarana grzywną w wysokości ośmiu tysięcy dolarów australijskich.

Qinwen Zheng rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dubaju

Potapowej z trudem przychodziło utrzymywanie własnego podania i od stanu 2:2 przegrała swoje gemy serwisowe, wygrywając jednego przy podaniu rywalki, czym doprowadziła do remisu 3:3. Od tamtego momentu jednak widoczna była przewaga Zheng, która wygrała kolejnych 12 z 16 punktów i zwyciężyła pierwszego seta 6:3.

Druga partia była bardzo wyrównana, ale z delikatną przewagą Qinwen Zheng, która zachowywała więcej zimnej krwi w najważniejszych momentach. Obroniła piłkę setową przy stanie 1:1 i po chwili sama wykorzystała drugą okazję do przełamania serwisu rywalki. Prowadzenie 3:1 dało jej komfort i chociaż Potapowa miała piłkę na odrobienie przełamania, to Zheng wytrzymała i ostatecznie wygrała mecz 6:3, 6:2 i tym samym awansowała do ćwierćfinału turnieju w Dubaju.

Mecz Igi Świątek z Qinwen Zheng zostanie rozegrany w czwartek 22 lutego o godzinie 16:00. Będzie to szósty pojedynek obu pań. Dotychczasowych pięć zakończyło się zwycięstwem polskiej tenisistki. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.