Do trzech razy sztuka. Legendarny trener poprowadzi rywala Hurkacza

Holger Rune (7. ATP) to jeden z najbardziej utalentowanych tenisistów młodego pokolenia. Norweg debiutował w rozgrywkach ATP w marcu 2021 r., kiedy to dostał dziką kartę do turnieju w Buenos Aires. Do tej pory wygrał cztery turnieje ATP (2x Monachium, Sztokholm, Paryż). Często jednak wokół Rune było głośno z powodu jego zachowań na korcie. - On zawsze się kłóci, jest arogancki - tak mówił o nim włoski komentator Paolo Bertolucci podczas ATP Finals w Turynie. Jak się też okazuje, Rune nie jest łatwym człowiekiem do współpracy, z czego potem wynikają zmiany szkoleniowców.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Do trzech razy sztuka. Rune po raz kolejny będzie pracował z legendarnym trenerem

Rune przekazał w mediach społecznościowych, że ponownie jego trenerem został Patrick Mouratoglou. "Jestem podekscytowany rozpoczęciem nowej współpracy z Holgerem. Znamy się, odkąd on skończył 13 lat i zawsze wierzyłem w jego potencjał. On stawia sobie wysokie cele i ja je stawiam przed nim. To początek nowej przygody" - napisał francuski trener na Instagramie. Jak się okazuje, to będzie trzeci raz, kiedy ten duet ze sobą współpracuje.

Po raz pierwszy Mouratoglou prowadził Rune od października 2022 do kwietnia 2023 r. Wtedy Aneke Rune, a więc mama tenisisty opowiadała, że do rozstania doprowadziły "zderzenia ego". Mouratoglou później opuścił sztab Rune na początku września 2023 r., gdy Norweg odpadł w pierwszej rundzie US Open po czterosetowym boju z Roberto Carballesem Baeną. Teraz przed Rune i Mouratoglou trzeci etap współpracy, a Norweg wystąpi w turnieju w Acapulco (25 lutego - 2 marca), a także w Indian Wells (6-17 marca) i w Miami (17-31 marca).

Od października 2023 r. Rune współpracował z Borisem Beckerem, czyli byłym szkoleniowcem Novaka Djokovicia, który spędził osiem miesięcy w więzieniu po tym, jak londyński sąd skazał go za oszustwa - mowa tutaj o ukryciu majątku o wartości 2,5 mln funtów przed wierzycielami. Ostatecznie Becker przestał współpracować z Rune na początku lutego br., tłumacząc swoją decyzję "obowiązkami zawodowymi i prywatnymi". W sztabie od tego momentu nie ma też głównego trenera Rune, a więc Severina Luthiego.

Mouratoglou pracował przez lata z wieloma świetnymi tenisistkami i tenisistami. Francuz miał okazję prowadzić m.in. Serenę Williams, Stefanosa Tsitsipasa, Anastasiję Pawluczenkową, Grigora Dimitrova czy Simonę Halep, jeszcze przed zawieszeniem za doping.