Po 24-dniowej przerwie po Australian Open Aryna Sabalenka wróciła do rywalizacji, biorąc udział w WTA Dubaj. 26-latka poległa już w pierwszej rundzie, przegrywając z Chorwatką Donną Vekić 7:6(5), 3:6, 0:6. "Dyspozycja wiceliderki rankingu falowała - zaczęła słabo, później było coraz lepiej, ale skończyła dramatycznie, całkowicie oddając trzecią partię. W całym meczu wykorzystała tylko 3 z 14 break pointów, ale nie może umknąć świetna dyspozycja Donny Vekić" - pisał o meczu Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Tak wyglądały pierwsze godziny Sabalenki po porażce. Organizatorzy się postarali

Tuż po zakończeniu starcia sama tenisistka przyznała, że korty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie należą do jej ulubionych - Grałam okropnie. Vekić grała niesamowity tenis, a ja nie -powiedziała. - Czuję, że warunki tutaj nie pasują do mnie. Naprawdę trudno jest mi rywalizować w Dubaju. Wygrałam pierwszego seta, a w drugim byłam na przełamaniu, ale nie czułam, że w ogóle jestem na nogach. Ten kort jest dla mnie po prostu bardzo trudny - dodała Aryna Sabalenka.

Kilka godzin po porażce pokazała w mediach społecznościowych, co na nią czekało. Na InstaStories Sabalenki pojawiło się zdjęcie kilku butelek szampana Moet, którego cena za sztukę wynosi kilkaset złotych. Jak widać, ktoś zadbał o to, aby osłodzić gorzką przegraną. "Czuję, że to jest ten dzień" - dodała tenisistka w opisie fotografii, nie zdradzając jednak, czy skosztowała trunku.

Sabalenka pokazała prezent https://www.instagram.com/sabalenka_aryna/

Teraz przygotowuje się do turnieju Indian Wells, który rozpocznie się 3 marca. - Mam nadzieję, że tam będę w lepszej formie - powiedziała Sabalenka. Jej porażka sprawiła, że na pozycji liderki rankingu WTA znacząco umocniła się Iga Świątek, która pozostała w grze w Dubaju. W trzeciej rundzie zawodów Polka zmierzy się z Eliną Switoliną, z którą w zeszłym roku poniosła bolesną porażkę na Wimbledonie.