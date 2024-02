To koniec! "Bombardier", "As maszyna" mówi pas. "Przykro mi"

Ivo Karlović to tenisista, który może nigdy nie odniósł sukcesu w turnieju wielkoszlemowym (jego najlepszy wynik to ćwierćfinał Wimbledonu w 2009 roku), wygrał tylko osiem turniejów ATP i nie był w pierwszej "10" rankingu ATP (najwyżej - 14. w 2008 roku), to jest raczej znany wszystkim kibicom tenisa. To przede wszystkim efekt tego, że słynął ze znakomitego serwisu i olbrzymiej ilości asów. W 2015 roku podczas turnieju w Halle ustanowił rekord świata w liczbie asów (45) w meczu rozegranym do dwóch setów. Chorwat jako drugi tenisista w historii przekroczył też granicę 10 tys. asów (w sumie miał ich w karierze 13762!). W 2016 roku pobił rekord asów (aż 61) w historii wielkoszlemowego turnieju US Open. Był też rekordzistą w prędkości serwisu (251 km/godz w 2011 roku).

Ivo Karlović kończy sportową karierę

6 października 2021 roku - to właśnie wtedy Ivo Karlović zagrał ostatni mecz w światowym tourze. Wtedy wspomniał, że być może potrzebna mu jest przerwa w występach. Chorwacki gigant, mierzący aż 211 centymetrów wzrostu nie grał przez ponad dwa lata.

Teraz 45-letni tenisista poinformował, że kończy sportową karierę.

- Niektórzy z Was zauważyli, że minęło trochę czasu, odkąd grałem w turnieju i nadal codziennie pytają mnie, czy i kiedy wrócę na światowy tour. Przykro mi, że rozczaruję, ale chcę wreszcie ogłosić, że przechodzę na emeryturę - napisał na Twitterze Ivo Karlović.

- Miałem bardzo satysfakcjonującą, niekonwencjonalną i długą karierę, której początki były niezwykle skromne, szczególnie jak na tenisistę. Kiedy dorastałem, Chorwacja była zupełnie innym krajem w latach 80. i 90. i jestem bardzo dumny z moich osiągnięć i tego, kogo udało mi się pokonać. Moja rodzina zapewniła mi ogromne wsparcie i bardzo ich kocham. Nie mogę się doczekać, aby nadal spędzać z nimi czas, robiąc rzeczy, które są dla nas ważne i które nas satysfakcjonują - dodał Karlović.

Co jeszcze będzie robił Chorwat po zakończeniu sportowej kariery?

- Pozostanę blisko tenisa i będę starał się dzielić swoją wiedzą i wszystkimi niesamowitymi doświadczeniami podczas touru z nowymi pokoleniami tenisistów. Podróż trwa, a uwaga zostaje przekierowana - zakończył Karlović.

- Ivo Karlović, jednocześnie imponująca postać i gigantyczny zabójca ATP, posiadający niezwykłe wymiary zarówno pod względem wzrostu, jak i długości życia, oficjalnie ogłasza przejście na emeryturę - napisał na Twitterze dziennikarz Ben Rothenberg, specjalizujący się w tenisie.

„As-maszyna" Ivo Karlović wycofuje się z touru. Gigant ogłosił przejście na emerytuję - pisze prestiżowy francuski dziennik "L’Equipe".

Koniec kariery Karlovicia oznacza, że nie będzie tenisistą z największą ilością asów. W tym momencie zajmuje bowiem drugie miejsce. Więcej asów w swojej karierze miał Amerykanin John Isner (14481).