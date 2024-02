Iga Świątek zaciera ręce! Co za widok. Oto ranking WTA po klęsce Sabalenki

Trzeci dzień zmagań w turnieju WTA 1000 w Dubaju przyniósł prawdziwą sensację w postaci odpadnięcia z rywalizacji Aryny Sabalenki (2. WTA). Białorusinka wróciła do gry po triumfie w Australian Open i już w drugiej rundzie przegrała z Donną Vekić (31. WTA) 7:6(7-5), 3:6, 0:6. Chorwatka wyrasta na prawdziwy koszmar Sabalenki, gdyż wygrała sześć z ośmiu dotychczasowych starć z wiceliderką światowego rankingu.

Iga Świątek ma aktualnie tysiąc punktów przewagi nad Aryną Sabalenką w rankingu WTA Live

Takie rozstrzygnięcie zamiesza w rankingu WTA. Aryna Sabalenka broniła punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał w Dubaju, ale nie udało jej się to i aktualnie ma 8725 pkt w światowym zestawieniu. Jak wygląda sytuacja Igi Świątek (1. WTA)? Polka broni punktów za finał sprzed roku i obecnie ma ich 9725, czyli równo tysiąc więcej od Sabalenki. Gdyby Świątek udało się poprawić wynik sprzed roku i wygrać cały turniej, to miałaby już 10715 pkt. Oznaczałoby to prawie 2000 punktów przewagi w rankingu. Przed rozpoczęciem turnieju w Dubaju było to 1400 punktów.

Wpadka Sabalenki to także ważna informacja dla Coco Gauff oraz Jeleny Rybakiny, czyli trzeciej oraz czwartej rakiety świata. Jeśli któraś z nich wygra turnieju w Dubaju, zbliży się do Białorusinki na dystans 1000 punktów.

Ranking WTA Live po meczu Aryny Sabalenki:

1. Iga Świątek - 9725 pkt

2. Aryna Sabalenka - 8725 pkt

3. Coco Gauff - 6770 pkt

4. Jelena Rybakina - 6643 pkt

5. Jessica Pegula - 5085 pkt

6. Ons Jabeur - 4183 pkt

7. Marketa Vondrousova - 3975 pkt

8. Qinwen Zheng - 3835 pkt

9. Maria Sakkari - 3565 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3493 pkt

42. Magdalena Fręch - 1315 pkt

53. Magda Linette - 1190 pkt

Iga Świątek przygodę w turnieju w Dubaju rozpocznie od drugiej rundy i potyczki z Amerykanką Sloane Stephens (41. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas dwukrotnie i każdy z tych meczów kończył się wygraną polskiej tenisistki. Początek spotkania około godziny 16:00, a relację z niego będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.