Rekord wstydu wyrównany. Koszmar ćwierćfinalistki Wielkiego Szlema

W zeszłym roku dość sporo pisało się o Shuai Zhang, lecz niekoniecznie z uwagi na jej wyniki sportowe. W lipcu podczas turnieju w Budapeszcie mierzyła się ona z Kiarą Toth. Błąd sędziego i nieuczciwość rywalki, która celowo zmazała ślad lądowania piłki, sprawiły, że 35-latka miała atak paniki i poddała mecz kreczem. Kort opuszczała ze łzami w oczach. To wydarzenie obiegło internet i przyniosło jej wiele fanów. Później dwukrotna ćwierćfinalistka wielkoszlemowa grała w turnieju w Warszawie, gdzie, mimo porażki w pierwszej rundzie, potraktowano ją z honorem.

Passa wstydu ćwierćfinalistki wielkoszlemowej wciąż trwa. Wyrównany rekord XXI wieku

Natomiast podczas ubiegłorocznego Roland Garros Shuai Zhang zdradziła, że jest uwikłana w ogromny konflikt z Chińską Federacją Tenisową, przez co nie została wybrana do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2021 roku. Jej sytuacja na szczeblu politycznym jest tak napięta, że od trzech lat nie postawiła stopy w swoim kraju. Gdy opowiadała o tym na konferencji prasowej, wybuchła płaczem.

Z turnieju w Paryżu wyeliminowała ją Magdalena Fręch, ale złe wyniki ciągną się za Chinką bardzo długo. Swój ostatni mecz wygrała 31 stycznia 2023 roku, pokonując w Lyonie Madison Brengle. Następnie zanotowała 16. porażek z rzędu, aż w sierpniu podjęła decyzję o wycofaniu się z tenisa na pewien czas. Zdecydowała się wrócić po kilku miesiącach i otrzymała dziką kartę do imprezy WTA 1000 w Dubaju.

Niestety jej passa porażek została przedłużona do 17., co jest wyrównaniem niechlubnego rekordu WTA Tour w XXI wieku. W latach 2012-2013 przydarzyło się to Aranthie Rus. Tym razem Shuai Zhang przegrała 3:6, 5:7 z Karoliną Pliskovą, która kontynuuje swoje dobre występy z ostatnich tygodni. Najpierw wygrała turniej w Kluż-Napoce, a potem dotarła do półfinału w Dosze. Przed starciem z Igą Świątek nie wytrzymał jednak jej organizm i postanowiła się wycofać.

Chinka miała swoje momenty w tym spotkaniu. W pierwszym secie prowadziła 3:0, w drugim 5:3, ale ostatecznie górą była Czeszka, która w następnej rundzie zmierzy się z Ashlyn Krueger. 19-latka ze Stanów Zjednoczonych sprawiła jedną z największych niespodzianek początkowej fazy turnieju, pokonując Caroline Garcię.