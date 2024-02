Świetne wieści dla Świątek. Groźna rywalka wylatuje. Aż rzucała rakietą

W poniedziałek zakończyła się pierwsza runda turnieju WTA Dubaj. Nie musiała brać w niej udziału Iga Świątek (1. WTA), która zawody rozpoczyna we wtorek od drugiego etapu. W ostatnim meczu dnia Daria Kasatkina (13. WTA) zmierzyła się z Lucią Bronzetti (60. WTA). Pierwotnie Rosjanka miała zagrać z Martą Kostiuk (29. WTA), jednak Ukrainka wycofała się z rywalizacji z powodu choroby. Mogłoby się wydawać, że zdecydowanie niżej notowana Włoszka będzie łatwiejszą przeciwniczką dla Kasatkiny, jednak finalnie doszło do sensacji.

13. rakieta świata odpadła w pierwszej rundzie WTA Dubaj. Mogła grać z Igą Świątek

Daria Kasatkina i Lucią Bronzetti wyszły na kort kilka minut po godz. 18:00 polskiego czasu. Spotkanie kapitalnie rozpoczęło się dla 13. rakiety świata. 26-latka po wygraniu gema przy własnym podaniu od razu przełamała rywalkę, po czym dołożyła jeszcze jednego, wygrywając starcie 3:0. Przy stanie 5:2 wydawało się, że zwycięstwo pierwszego seta przez Kasatkinę jest kwestią czasu. Tymczasem Włoszka pokazała charakter, doprowadzając do remisu. Następnie obie tenisistki przełamały się nawzajem, a finalnie do wyłonienia zwyciężczyni pierwszej partii potrzebny był tie-break, który Bronzetti wygrała 7:6(5).

W drugim secie rywalizacja do wyniku 4:4 również była niezwykle zacięta. Tym razem to jednak Daria Kasatkina wytrzymała ciśnienie. Wygrała przy serwisie Bronzetti i dołożyła gema na 6:4 przy własnym podaniu. Mimo to Rosjanka była niezwykle zirytowana. Przy wyniku 4:3 dla rywalki zepsuła łatwą w teorii piłkę pod siatką, po czym sfrustrowana rzuciła rakietą o kort.

Do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był trzeci set, podczas którego Lucia Bronzetti konsekwentnie realizowała plan na starcie z silniejszą rywalką. Należy docenić Włoszkę przede wszystkim za wytrwałość. W wielu momentach meczu broniła silne forhendy Kasatkiny, która z gema na gem traciła pewność siebie. Przy remisie 5:5 to Włoszka zdołała przełamać 26-latkę. I to w ostatnim gemie, który dał jej zwycięstwo ze zdecydowaną faworytką. Starcie zakończyło się wynikiem 7:6(5), 4:6, 7:5, a Daria Kasatkina zakończyła turniej w Dubaju na pierwszej rundzie.

Rosjanka mogła być potencjalną rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale. Teraz Polka być może zagra na tym etapie z Lucią Bronzetti, która we wtorek w drugiej rundzie zmierzy się z Anastazją Potapową (35. WTA). Z kolei liderka rankingu WTA zagra z Amerykanką Sloane Stephens (41. WTA).