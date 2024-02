Świątek zaskoczyła na treningu w Dubaju. "Lewandowski, uważaj" [WIDEO]

Iga Świątek nie miała wiele czasu na odpoczynek po wygranej w Dosze i już we wtorek 20 lutego rozpocznie turniej WTA 1000 w Dubaju. Polka przygotowuje się do meczu drugiej rundy ze Sloane Stephens i robi to w nietypowy dla tenisistów sposób. W mediach społecznościowych pokazała wideo z sesji ze swoim sztabem szkoleniowym. Niedawno był "hat-trick", a teraz to.

3 fot. REUTERS/ IBRAHEEM AL OMARI, screenshot Instagram: @iga.swiatek