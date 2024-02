"Najodważniejszy głos w tenisie". Gwiazda zareagowała po śmierci Nawalnego

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni na świecie była śmierć Aleksieja Nawalnego, o którą oskarżony został reżim Władimira Putina. Nawalny był największym przeciwnikiem politycznym prezydenta Rosji i liderem opozycji w kraju.

Kasatkina po raz kolejny igra z reżimem Putina. "Najodważniejszy głos w tenisie"

W Monachium podczas konferencji na temat bezpieczeństwa żona zmarłego opozycjonisty zaapelowała: - Chcę wezwać całą społeczność międzynarodową. Musimy razem walczyć przeciwko złu. Musimy walczyć z tym przerażającym reżimem w Rosji. Nie wiem, czy możemy wierzyć strasznym doniesieniom z Rosji. Nie można wierzyć Putinowi i jego ludziom, bo kłamią cały czas. Jeśli jednak to prawda, to chcę powiedzieć winnym, że poniosą konsekwencje za to, co zrobili z moim krajem, moją rodziną i moim mężem. Zostaną doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości i ten dzień nadejdzie szybko.

Po śmierci Aleksieja Nawalnego jego żona Julia Nawalna wrzuciła zdjęcie w mediach społecznościowych zdjęcie, aby oddać mu hołd. Post na swoim profilu udostępniła tenisistka Daria Kasatkina, która również publicznie krytykowała reżim w swoim kraju. "Daria Kasatkina, publikująca post wdowy po Nawalnym, pozostaje obecnie najodważniejszym głosem w tenisie" - napisał dziennikarz Ben Rothenberg.

Kibice w mediach społecznościowych są pod wrażeniem wsparcia i odwagi Kasatkiny, która sprzeciwia się Władimirowi Putinowi. Jeden z fanów pochwalił 13. zawodniczkę świata za wypowiadanie się przeciwko prezydentowi swojego kraju, nazywając ją "bardzo odważną". "Współczuję jej. To musi być smutny i beznadziejny czas dla wszystkich Rosjan pragnących odrobiny normalności. To bardzo odważne z jej strony, że dalej zabiera głos!". Inni kibice wyrażają smutek z faktu, że tenisistka może nie być w stanie wrócić do Rosji ze względu na jej sprzeciw wobec Putina.

Zresztą sama zawodniczka jest tego świadoma, o czym wspomniała kilka miesięcy temu. Bliskie otoczenie Putina chciało ją nawet uznać za szpiega, zwłaszcza że podczas ubiegłorocznego Roland Garros w Paryżu w jej boksie pojawiła się Zemfira. To piosenkarka, która znalazła się na "czarnej liście" prezydenta Rosji, po tym jak publicznie potępiła jego politykę.