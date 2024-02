Kapitalny początek sezonu Fręch. Polka poznała rywalkę w II rundzie w Dubaju

Magdalena Fręch (53. WTA) jest jednym z największych objawień początku sezonu WTA Tour. Polska tenisistka zadziwiła wszystkich, dochodząc do czwartej rundy Australian Open. Po drodze pokonała m.in. Caroline Garcię, która w turnieju w Melbourne była rozstawiona z numerem 16. 26-latka musiała uznać wyższość dopiero Coco Gauff, ale punkty zdobyte w turnieju wielkoszlemowym pozwoliły jej zostać polską rakietą numer dwa.

Magdalena Fręch poznała rywalkę w drugiej rundzie w Dubaju

W niedawnej imprezie WTA 1000 w Dosze, gdzie ostatecznie triumfowała Iga Świątek, Magdalena Fręch przebrnęła przez kwalifikacje, pokonując dwie Rosjanki - Marię Timofiejewą oraz Kamillę Rachimową. W pierwszej rundzie turnieju głównego zmierzyła się jednak z Wiktorią Azarenką. Polka robiła co mogła, ale uległa utytułowanej rywalce 3:6, 6:3, 3:6.

26-letnia tenisistka z Łodzi dobrą formę udowodniła w Dubaju. Znów dwuetapowe kwalifikacje nie były dla niej problemem - wyeliminowała Arinę Rodionową oraz Julię Putincewę - ale prawdziwą sensację sprawiła, pokonując w pierwszej rundzie 17. zawodniczkę świata Jekaterinę Aleksandrową 7:6(2), 6:3. Wyeliminowanie tenisistki rozstawionej z numerem 14, otworzyło Magdalenie Fręch drogę do kolejnego obiecującego wyniku, albowiem poznała już swoją rywalkę w następnej rundzie.

Z Polką w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju zmierzy się z Petra Martić (61. WTA), która 6:4, 7:6(4) pokonała Caroline Dolehide (45. WTA). O losach pierwszego seta zadecydowało pojedyncze przełamanie. Druga parta rozpoczęła się od dwóch breaków, a następnie zawodniczki solidarnie utrzymywały swoje podania. W tie-breaku górą była Chorwatka, choć wracała w nim ze stanu 1:3. Od tego momentu przegrała tylko punkt.

Petra Martić to 33-letnia zawodniczka, która od dłuższego czasu jest notowana w połowie czołowej setki rankingu. W tym sezonie dochodziła najpierw do ćwierćfinału w Auckland, ale potem szybko żegnała się z Australian Open oraz turniejami w Linzu i Dosze. To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek lub w środę.