Kiedy mecz Świątek? Polka zaczyna WTA w Dubaju. [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Dzięki zwycięstwu w Dosze Iga Świątek przełamała serię trzech kolejnych porażek z Jeleną Rybakiną, które poniosła w 2023 roku. Świątek zagrała świetnie - w pierwszym secie odrobiła stratę trzech gemów z wyniku 1:4 i ostatecznie wygrała po tie-breaku. W drugim secie zwyciężyła już zdecydowanie pewniej - aż 6:2.

Kiedy gra Iga Świątek? Polka szykuje się do meczu ze Sloane Stephens na WTA 1000 w Dubaju

Wygrana z Rybakiną dała Idze trzecie zwycięstwo z rzędu na turnieju w Dosze. Teraz będzie liczyć na kontynuację dobrej formy z Kataru w trakcie zawodów WTA 1000 w Dubaju. Te już się rozpoczęły, ale Świątek jest turniejową "jedynką" więc nie musiała grać w pierwszej rundzie. Zmagania zacznie dopiero w kolejnej fazie, gdzie już poznała swoją rywalkę. To Sloane Stephens.

Amerykanka w przeszłości była trzecią najlepszą zawodniczką świata. W 2017 roku wygrała US Open, gdzie w finale pokonała Madison Keys 6:3, 6:0. W Dubaju 30-letnia tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Clarę Burel z Francji 6:4, 1:6, 6:2. Do tej pory Iga Świątek zagrała dwa mecze ze Sloane Stephens w 2022 roku. Dwukrotnie była górą. Najpierw pokonała ją na turnieju w Cincinnati 6:4, 7:5, a następnie podczas US Open 6:3, 6:2.

Kiedy mecz Świątek ze Sloane Stephens? Gdzie oglądać turniej WTA w Dubaju? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju odbędzie się we wtorek 20 lutego - to oznacza, że po finale w Dosze polska tenisistka będzie miała zaledwie dwa pełne dni wolne. Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzi CANAL+ Sport. Na razie organizatorzy nie podali jeszcze godziny rozpoczęcia meczu Igi Świątek ze Sloane Stephens.