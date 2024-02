Świątek dołączyła do grona polskich gwiazd. Co za wieści

Odpadnięcie Igi Świątek w trzeciej rundzie Australian Open 2024 było wielką sensacją. Jak się okazało, to był wypadek przy pracy. Polka postanowiła się szybko zrehabilitować za rozczarowującą porażkę z Czeszką Lindą Noskovą. 22-latka wzięła udział w turnieju WTA w Dosze, w którym nie miała sobie równych. Bez większych problemów awansowała do finału, gdzie pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 2:0 (7:6, 6:2). Tym samym triumfowała w tych zawodach już po raz trzeci z rzędu. To jednak nie koniec dobrych wieści ws. najlepszej rakiety świata.

Iga Świątek została ambasadorką akcji "Żałoby, której nie było"

W niedzielę wieczorem profil "Z kortu" na portalu X poinformował, że Świątek została jedną z ambasadorek akcji "Żałoba, której nie było".

- Celem akcji, która odbędzie się w dniach 23-25 lutego, jest zwrócenie uwagi na kryzys psychiczny wśród najmłodszych Polaków i zebranie jak największej kwoty, która wesprze psychiatrię dziecięcą. Punkt kulminacyjny nastąpi 23 lutego - w Światowy Dzień Walki z Depresją. Symboliczna żałoba dotyczy w tym przypadku setek dzieci, które w minionych latach odebrały sobie życie. Organizatorem akcji jest Fundacja Słonie na Balkonie - czytamy we wpisie.

Na tę informację zareagowali internauci. "Jestem dumna, że mam z mojego pokolenia tak cudowną reprezentantkę Polski na arenie sportowej i nie tylko", "szacunek", "Iga to wspaniała inspiracja nie tylko dla fanów tenisa " - czytamy.

Portal stronazdrowia.pl przekazał, że wśród ambasadorów, poza najlepszą tenisistką świata, znaleźli się m.in. Agnieszka Holland, Borys Szyc, Marta Galewska-Kustra, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Anna Maria Wesołowska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Agnieszka Sienkiewicz czy Janina Bąk.

Temat zdrowia psychicznego nie jest obcy Idze Świątek. Polka należy do grona tenisistek, które bardzo mocno podkreślają wagę zdrowia psychicznego. Sama pracuje z psycholożką Darią Abramowicz. Agnieszka Radwańska niedawno pochwaliła jej siłę mentalną. - Mówimy o ciągłej presji z każdej strony, a ona sobie z nią nieźle radzi, więc to pokazuje, jak mocna jest zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym - powiedziała na kanale "Break Point".

W zeszłym roku Świątek przekazała 300 tysięcy złotych UNICEF na pomoc w zakresie psychicznego w Polsce i na świecie.