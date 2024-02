Zaskakujące słowa Igi Świątek. "Myślałam, że przegram w drugiej rundzie

Iga Świątek w niedzielę skompletowała hat-tricka - trzeci rok z rzędu wygrała turniej w Doha, pokonując w finale 7:6, 6:2 Elenę Rybakinę. Ostatnią zawodniczką w WTA Tour, która mogła pochwalić się takim osiągnięciem, jest Serena Williams. Legendarna Amerykanka triumfowała w Miami w latach 2013-2015.

REKLAMA

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

Wyjątkowe słowa Świątek po triumfie. "Myślałam, że przegram w drugiej rundzie"

Ponadto tylko Serena Williams zdobyła siedem tytułów WTA 1000 szybciej od polskiej tenisistki. Dokonała tego w swoim 22. występie w WTA 1000, natomiast turniej w Doha była 25. imprezą dla 22-latki. - Nie wiedziałam, że zwycięstwo trzy razy z rzędu jest tak wyjątkowe - powiedziała po tym zwycięstwie Świątek, cytowana przez WTA. - Ale powiedziałabym, że tak się dzieje, kiedy tak naprawdę o tym nie wiesz, bo nie mam zamiaru bić żadnych rekordów. Po prostu gram w tenisa i to wszystko - dodała.

Iga Świątek do Doha przyjechała kilka tygodni po rozczarowującym Australian Open, gdzie w trzeciej rundzie odpadła z Lindą Noskovą. Natomiast w finale czekało ją trudne zadanie, gdyż Elena Rybakina była górą w trzech ostatnich starciach przeciwko Polce. - Myślałam, że przegram tutaj w drugiej rundzie. Przed turniejem nie czułam się zbyt pewnie. Nie miałam też spokojnego czasu w domu, aby skupić się na pracy, więc nie spodziewałam się zbyt wiele - zaskoczyła liderka rankingu. - A potem, wiesz, poczułam, że jeśli dam z siebie 100 proc. i będę ciężko pracować, może przyjdą dobre rzeczy - dodała.

To już jest trzeci triumf 22-latki w stolicy Kataru. Wcześniej nie dokonał tego nikt inny, albowiem było kilka zawodniczek z dwoma tytułami na koncie - w tym Wiktoria Azarenka, którą Świątek ograła w ćwierćfinale. - Nie powiedziałabym, że jeden turniej to dla mnie konkretny cel, bo na koniec byłam dumna z każdego mojego sezonu, niezależnie od tego, który turniej wygrałam i co się wydarzyło. Czasami tytuły są bardziej dla Wikipedii niż dla ciebie, ale w tym sezonie po prostu traktuję to spokojnie, krok po kroku, tydzień po tygodniu - zakończyła liderka rankingu, której przewaga nad drugą Aryną Sabalenką wynosi obecnie prawie 1400 punktów.

Teraz przed Igą Świątek zmagania w Dubaju (WTA 1000), które zacznie od drugiej rundy z uwagi na swoje rozstawienie z numerem jeden. Jej przeciwniczką będzie Sloane Stephens (WTA 39.). To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek.