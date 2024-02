Iga Świątek nie wiedziała, co powiedzieć. Wybrnęła z wielką klasą

W miniony weekend w Indianapolis odbyła się najnowsza edycja NBA All-Star. Oprócz wielu konkurencji - w m.in. tym meczu wschodzących gwiazd z udziałem Jeremiego Sochana - odbyło się także starcie NBA All-Star Celebrity, w którym wystąpiło wiele gwiazd kina, muzyki, ale także sportu. MVP tego wydarzenia został futbolista amerykański Micah Parsons.

Iga Świątek wybrała swoje tenisowe All-Star. Klasa, doceniła rywalki

W tenisie największą gwiazdą ostatnich dni jest Iga Świątek, która skompletowała hat-tricka - trzeci rok z rzędu wygrała turniej w Doha. W finale 7:6, 6:2 pokonała Elenę Rybakinę. Radość z tytułu - pierwszego w tym sezonie - nie będzie jednak trwała długo, albowiem Polka już jest w Dubaju, aby przygotować się do następnej imprezy rangi WTA 1000.

Zaraz po przyjeździe do Dubaju liderka rankingu WTA musiała poświęcić czas mediom. Świątek, na podstawie ostatnich wydarzeń, została poproszona o wytypowanie wymarzonej drużyny gwiazd tenisa, biorąc pod uwagę zawodników z WTA oraz ATP. Czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema przyznała, że nie śledzi NBA, a nawet miała wątpliwości, co to jest All-Star. "Gdybyś wybrał All-Stars z touru, aby zagrali z Tobą mecz koszykówki, kogo byś wybrała?" - zapytano Polkę. "Nie bardzo to oglądam. Tak naprawdę nie oglądam NBA. All-Stars?" - odparła zakłopotana tenisistka, po czym wytłumaczono jej, że zamysłem jest złożenie najlepszych zawodników NBA z różnych zespołów.

- Jestem Europejczykiem. Nie oglądam NBA - uśmiechała się Świątek. - No cóż, powiedziałbym ja, Aryna (Sabalenka - red.), Novak (Djoković - red.), Sinner, Alcaraz, Elena (Rybakina - red.) i Ons (Jabeur - red.). i oczywiście Rafa (Nadal - red.) - stwierdziła liderka rankingu kobiet.

Iga Świątek zmagania w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zacznie od drugiej rundy z uwagi na swoje rozstawienie z numerem jeden. Jej przeciwniczką będzie Sloane Stephens (WTA 39.). To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek.