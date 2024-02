Dwie groźne rywalki ubyły Idze Świątek. Jedna to światowy numer 6

- Szczerze mówiąc, musiałam użyć wszystkiego, co trenuję. To do trenera Wiktorowskiego: przydały się ćwiczenia, których nie lubię wykonywać na treningach, a on mnie zmusza, więc m.in. piłkę meczową wygrałam dzięki tym ćwiczeniom - mówiła tuż po zwycięstwie WTA Doha 1000 Iga Świątek (1. WTA), która stała się królową katarskich kortów. W finale Polka ograła Jelenę Rybakinę (4. WTA) 7:6(8), 6:2. Czasu na świętowanie nie ma jednak zbyt wiele, ponieważ liderka rankingu WTA już od wtorku zacznie rywalizację na turnieju WTA w Dubaju.

Dwie rywalki Świątek wypadły z gry. Kontuzje okazały się silniejsze

Okazuje się, że na kortach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wystąpią dwie uznane tenisistki - Ons Jabeur (6. WTA) oraz Marta Kostiuk (29. WTA). Obie brały udział w ostatnim turnieju w Dosze. Tunezyjka przegrała w dwóch setach 3:6, 2:6 z Łesią Curenko (37. WTA), a w niedzielę poinformowała, że ze względu na uraz prawego kolana jest zmuszona zrezygnować z rywalizacji w Dubaju.

Z kolei ukraińska zawodniczka w drugiej rundzie zawodów w Dosze podczas starcia z Anastazją Pawluczenkową (32. WTA) musiała skreczować w trzecim gemie. Kostiuk zapłakana schowała głowę w ręcznik, po czym zeszła z kortu. Najwyraźniej kontuzja okazała się być poważna, ponieważ 21-latka, podobnie jak Jabeur, także wycofała się z turnieju w Dubaju. Oficjalnie z powodu choroby.

Ukrainka mogła być potencjalną rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale. W jej miejsce wskoczyła Lucia Bronzetti (56. WTA), która zagra z Darią Kasatkiną (13. WTA), natomiast zamiast Tunezyjki na WTA Dubaj zobaczymy Cristinę Bucsę (66. WTA), która zmierzy się z Anną Kalinską (40. WTA).

Rozstawioną z "jedynką" Iga Świątek rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Sloane Stephens (39. WTA), którą 22-latka w dwóch dotychczasowych meczach pokonywała dwa razy. Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 lutego około godz. 8:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.