Z Niemiec płyną kapitalne wieści. Wielki sukces Polki

W ostatnich dniach polscy kibice tenisa mają mnóstwo powodów do radości. Wszystko za sprawą kapitalnych występów naszych tenisistek, które podbijają światowe korty. Oprócz sobotniego sukcesu Igi Świątek (1. WTA), która znów w Katarze sięgnęła po puchar WTA Doha 1000, w niedzielne południe na niemieckim turnieju oglądaliśmy Maję Chwalińską (290. WTA). 22-latka w parze z Czeszką Jesiką Maleckovą (438. WTA) grała w finale ITF W75 Altenkirchen, a po godzinie i trzydziestu minutach mogła cieszyć się z wywalczonego triumfu.

Świetne wieści z Niemiec! Chwalińska wygrała finał debla

W finale debla niemieckich zawodów polsko-czeska para zmierzyła się z reprezentantkami Niemiec i Szwajcarii - Julią Lohoff oraz Conny Perrin (351. WTA). Starcie rozpoczęło się o godz. 12:15. Już na początku Chwalińska i Maleckova zdołały dwukrotnie przełamać rywalki i wygrać gema przy własnym podaniu, przez co na tablicy widniał wynik 3:0. Następnie to niemiecko-szwajcarska ekipa zdoła zdobyć kontaktowego gema przy serwisie przeciwniczek, jednak w pierwszym secie Lohoff i Perrin ani razu nie doprowadziły do wyrównania. Ta partia zakończyła wynikiem 6:4.

W drugim secie spotkanie stało się nieco bardziej wyrównane. Oba duety grały solidnie, a rywalki Chwalińskiej wyszły nawet na prowadzenie 4:2 i wydawało się, że do wyłonienia zwyciężczyń niezbędna okaże się trzecia partia. Tymczasem Polka i czeska tenisistka przy stanie 5:4 dla rywalek zdołały wygrać gema przy podaniu Niemki i Szwajcarki.

Był to przełomowy moment w całym meczu. Przeciwniczki Mai Chwalińskiej i Jesiki Maleckovej straciły wiarę w zwycięstwo, a Polka i Czeszka bezlitośnie to wykorzystały, zwyciężając dwa kolejne gemy. Ostatecznie stracie zakończyło się ich zwycięstwem 6:4, 7:5, dzięki czemu 22-latka i jej starsza o siedem lat koleżanka mogły wznieść puchar ITF W75 Altenkirchen. Co ciekawe, w półfinale Chwalińska i Maleckova mierzyły się z parą, w której wystąpiła inna Polka - 22-letnia Martyna Kubka (365. WTA). Tamto starcie zakończyło się wynikiem 6:3, 6:3.

W maju zeszłego roku Maja Chwalińska u boku Jesiki Maleckovej zwyciężyła także turniej ITF W60 w Pradze. Niedzielna wygrana była dla Polki czternastym tytułem ITF w karierze, a dziewiątym wywalczonym w grze podwójnej.