Iga Świątek poznała rywalkę w turnieju w Dubaju! To zwyciężczyni US Open

Iga Światek (WTA 1.) ma za sobą kolejny kapitalny występ podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka już po raz trzeci z rzędu wygrała tę imprezę i przeszła do historii. W finale pokonała Jelenę Rybakinę (WTA 4.), a więc zawodniczkę, z którą w ostatnich miesiącach miała spore problemy. Mecz zakończyła w dwóch setach 7:6(8), 6:2.

Świątek nie ma czasu na odpoczynek. Poznała pierwszą rywalkę w Dubaju

Mogłoby się wydawać, że Iga Świątek po wielkim triumfie teraz uda się na zasłużony odpoczynek i przez jakiś czas nie będziemy oglądać jej na korcie. Nic bardziej mylnego. Liderka rankingu WTA ani myśli rezygnować z kolejnych startów i już w tym tygodniu zobaczymy ją podczas rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Dubaju.

Rywalizacja w drabince głównej rozpoczęła się w niedzielę 18 lutego. Już pierwszego dnia obejrzeliśmy mecze Magdaleny Fręch (WTA 52.) i Magdy Linette (WTA 53.). Polki radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Fręch sprawiła niespodziankę i wyeliminowała wyżej notowaną Jekaterinę Aleksandrową (19. WTA. Linette natomiast rozczarowała i przegrała z Nao Hibino (WTA 93.).

Iga Świątek w Dubaju jest rozstawiona z "jedynką", dlatego też nie musiała występować w pierwszej rundzie. Do walki o wygraną w turnieju przystąpi od drugiej rundy. W niedzielę jednak rozegrano spotkanie, które miało wyłonić jej pierwszą przeciwniczkę. Chodzi o starcie Sloane Stephens (WTA 39.) z Clarą Burel (WTA 46.).

Amerykanka i Francuzka spotkały się po raz pierwszy w turnieju rangi WTA. Za faworytkę uchodziła Stephens, była nr 3 światowego rankingu, a także zwyciężczyni US Open w 2017. Amerykanka bardzo mocno rozpoczęła pierwszego seta. Od razu przełamała podanie rywalki i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Potem powtórzyła to raz jeszcze i przy własnym serwisie mogła zakończyć partię, ale sama pozwoliła Burel na przełamanie. Francuzka złapała kontakt i wróciła do gry. Stephens wykorzystała jednak okazję przy kolejnym serwisie i zamknęła seta przy wyniku 6:4.

Drugi set już od początku był bardziej wyrównany. Obie tenisistki wygrywały przy swoim podaniu. To zmieniło się w czwartym gemie. Był to punkt zwrotny rywalizacji. Wówczas Burel przełamała rywalkę, wygrała też dwa kolejne gemy i wyszła na prowadzenie 5:1. Przy swoim podaniu dopełniła dzieła, wygrała 6:1 i wyrównała stan meczu na 1:1 w setach.

W trzeciej partii lepiej spisywała się Stephens. Szybko przełamała rywalkę i prowadziła 2:0. Burel odpowiedziała jednak tym samym i spotkanie znów się wyrównało. Następnie obie tenisistki utrzymywały własne podanie. Kluczowe wydarzenia miały miejsce w szóstym gemie. Stephens zaprezentowała się w nim z bardzo dobrej strony i kolejny raz przełamała Burel. Niedługo później znów wygrała podanie rywalki i finalnie triumfowała 6:2. I to ona zmierzy się z Igą Świątek.

Iga Świątek i Sloane Stephens grały ze sobą dotąd dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Polka, która wygrała m.in. podczas US Open 2022, 6:3, 6:2. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju Świątek i Stephens zmierzą się we wtorek 20 lutego. Na ten moment godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana.