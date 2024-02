Poprosili Igę Świątek, by powiedziała tylko jedno słowo. Odpowiedziała bez namysłu

Iga Świątek (1. WTA) zagrała kapitalnie na turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka po trzech wygranych i walkowerze z Karoliną Pliskovą (59. WTA) awansowała do finału. W decydującym meczu poradziła sobie z Jeleną Rybakiną (4. WTA), która w ostatnich miesiącach była jej zmorą. Po czterech przegranych w turniejach WTA tym razem Polka ograła rywalkę 7:6(8), 6:2.

Iga Świątek znów obroniła tytuł w Dosze. Podsumowała to jednym słowem

Świątek po pokonaniu Rybakiny wygrała pierwszy turniej w 2024 roku, a do tego po raz kolejny obroniła tytuł mistrzowski w Dosze. I to nie pierwszy raz, ponieważ w Katarze wygrywała już w 2022 i 2023 roku. Kolejny triumf z pewnością stawia ją w roli królowej tamtejszych kortów, a do tego cieszy potrójnie.

Po spotkaniu liderka światowego rankingu została poproszona o podsumowanie jednym słowem wielkiej wygranej jednym słowem. Pokusiła się o porównanie w iście piłkarskim stylu. "Hat-trick" - stwierdziła zadowolona Świątek z pucharem w ręku. Oczywiście chodzi o trzy triumfy Polki w Dosze.

W przeszłości Świątek mówiła, że będąc dzieckiem, lubiła grać w piłkę nożną. Teraz często możemy obserwować ją z futbolówką podczas rozgrzewek, kiedy wykonuje m.in. serię żonglerek. Ponadto niemal co roku rywalizuje z Robertem Lewandowskim o tytuł Sportowca Roku, a internauci chętnie porównują ją z piłkarzem. "Hat-trick" jest więc odpowiednim słowem, by podsumować jej triumf w Dosze.

Po obronie tytułu Iga Świątek przeniesie się do Dubaju, gdzie w zeszłym roku przegrała 4:6, 2:6 w finale z Barborą Krejcikovą (12. WTA). Teraz Polka rozpocznie zmagania od drugiej rundy, gdzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Sloane Stephens (39. WTA) z Clarą Burel (46. WTA).