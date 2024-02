Świątek kontra Sabalenka. Padły mocne słowa. "Nie mówię tego w kategoriach negatywnych"

Aż 90 minut trwał pierwszy set finału turnieju WTA w Dosze, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną (numer cztery w światowym rankingu). Tę partię Polka wygrała 7:6, a następną 6:2 i po raz trzeci z rzędu została triumfatorką imprezy w stolicy Kataru.

Świątek zdobyła już swój 18. tytuł WTA w karierze (w 22. finale). Czasu na świętowanie nie ma - już przenosi się do Dubaju, gdzie w niedzielę rusza kolejny turniej rangi WTA 1000. Iga ma w pierwszej rundzie wolny los. Tak samo jak Rybakina i jak Aryna Sabalenka. Wiceliderka rankingu WTA wraca do rywalizacji po wygraniu Australian Open.

Łukasz Jachimiak: Czy widzisz tenisistkę, która mogłaby się postawić Idze Świątek jeszcze mocniej niż to zrobiła Jelena Rybakina w finale w Dosze? Zanim odpowiesz, przyznam się, że pytam cię o to, bo szukam potwierdzenia dla swojej tezy, że Iga znów ma taki moment, że jest nie do ogrania przez nikogo.

Joanna Sakowicz-Kostecka: Powiedziałabym, że Aryna Sabalenka może się Idze postawić jeszcze bardziej niż to zrobiła Rybakina. Na pewno. Jej nie było w Dosze, ale być może do jej konfrontacji z Igą dojdzie już za chwilę w finale w Dubaju. Myślę, że ona na to czeka, że chciałaby się zmierzyć z Igą. Pamiętajmy, w jak pewny sposób ona wygrała Australian Open i też jak dobrze prezentowała się wcześniej w Brisbane.

Zgoda, ale też pamiętajmy, że w finale w Brisbane Sabalenka przegrała z Rybakiną aż 0:6, 3:6.

- Wtedy Sabalenka trafiła na genialnie grającą Rybakinę. Ona grała wtedy lepiej niż teraz w finale z Igą. To była jedna z najlepszych wersji Rybakiny, jaką kiedykolwiek widziałam. Ale - jak się okazuje - nic dwa razy się nie zdarza, nie da się zagrać dwóch aż tak świetnych meczów. Forma Rybakiny dalej jest wysoka, ale to, co zagrała w finale w Brisbane, było niesamowite.

A nie masz wrażenia, a może nawet wiedzy eksperckiej, że Rybakina jest dla Igi bardziej niewygodną rywalką niż Sabalenka? Mówią o tym bilanse Igi z tymi tenisistkami: 6:3 z Sabalenką i od teraz 2:3 z Rybakiną. Ale chodzi też o odczucia - ja się mniej denerwuję, gdy oglądam mecze Igi z Sabalenką, niż gdy patrzę, jak Iga walczy z Rybakiną.

- A ja jednak trochę więcej się denerwuję, gdy Iga gra z Sabalenką. Osobowość Sabalenki jest taka, że ona nie jest w stanie zaakceptować tego, że przeciwniczka jest w danym momencie lepsza - nawet niekoniecznie Iga, po prostu przeciwniczka. I nie mówię tego w kategoriach negatywnych, absolutnie nie! Po prostu Sabalenka ma taki charakter. Ale wiesz co, w sumie tak samo duże nerwy mam, gdy oglądam Igę z Sabalenką, jak wtedy, gdy ona gra z Rybakiną. Pamiętam ich mecz z Rzymu. Identycznie jak teraz w finale w Dosze, tam też każdy punkt miał znaczenie, każda wymiana mogła się skończyć w jedną albo drugą stronę, intensywność była niesamowicie wysoka. Stąd też duża liczba błędów. Natomiast dlaczego trudniejsza jest Rybakina? Bo jej się nie da wytrącić z równowagi.

O właśnie! Trafne spostrzeżenie.

- Jej naprawdę nic nie wytrąci z równowagi, ona zawsze zachowuje spokój. To jest taka osobowość. Ona nawet po wygranych turniejach się nie ekscytuje. Chyba taka się urodziła i taka zawsze będzie. Nawet gdybyśmy się czasem chcieli z nią pocieszyć, to się nie da. Ona ma jakąś inną percepcję tego, co się dzieje. Dlatego bardzo trudno jest też znaleźć jej czuły punkt i wytrącić ją z rytmu, z równowagi. Jej nic nie jest w stanie zdenerwować. No, może poza krzywym kortem w Cancun, ha, ha!

Zgadzamy się co do tego, że po finale Świątek - Rybakina w Dosze, za tydzień w Dubaju bardzo chcielibyśmy zobaczyć finał Świątek - Sabalenka?

- Jasne!

A ja bym bardzo chciał zobaczyć wcześniej półfinał Igi z Jeleną Ostapenko. Ty też?

- Daleko wybiegamy.

Jasne, czysto życzeniowo.

- Dużo warunków musi zostać spełnionych, żeby do tych meczów doszło. W Dosze Iga miałaby szansę zagrać ćwierćfinał z Ostapenko, ale ona nie była w stanie sprostać presji, którą sobie narzuciła przed meczem z Azarenką [przegrała z nią już piąty raz, a nigdy jej nie pokonała], nie wytrzymała tego, to było wyraźnie widać. Ale oczywiście bardzo bym chciała zobaczyć jej mecz z Igą. Myślę, że sama Iga chciałaby się z nią skonfrontować, bo są zawodniczki, które szukają możliwości do rewanżu [Świątek ma z Ostapenko bilans 0:4] i to jak najszybciej. Iga taką zawodniczką jest.

O meczach Świątek z mocno bijącymi rywalkami, jak właśnie Ostapenko i jak Rybakina, często mówi się, że może Iga powinna poszukać na nie innego sposobu niż pójście na wymianę ciosów. Ale przed finałem z Rybakiną trener Maciej Synówka stwierdził w rozmowie ze Sport.pl, że Iga mogłaby stracić swój instynkt, gdyby w takich meczach rezygnowała z ofensywy, gdyby szukała czegoś, co nie jest dla niej naturalne. Zgadzasz się, że wcale nie byłoby dobrym pomysłem wstrzymywanie ręki, żeby ograniczyć liczbę niewymuszonych błędów? Finał z Rybakiną pokazał nam chyba, że po 28 pomyłkach w pierwszym secie w drugim Iga miała ich tylko dziewięć wcale nie dlatego, że odjęła trochę siły, tylko po prostu dzięki temu, że trwała przy swoim graniu, aż się w końcu skalibrowała?

- Iga nie tylko nie odejmowała siły, co w pewnym momencie wręcz jej dokładała, aż nadnaturalnie! To było dziwne, było widać, że chciała grać mocniej od Rybakiny, ale że to na dłuższą metę się nie sprawdzi. Natomiast generalnie w takich sytuacjach, w takich meczach jak z Rybakiną czy Sabalenką, myślenie, że muszę popełnić mniej błędów, nie jest dobre. W takich meczach Iga nie może myśleć, że musi zrobić wszystko, żeby nie zepsuć. Wtedy rzeczywiście wstrzymywałaby rękę i grałaby nienaturalnie. To by była woda na młyn dla przeciwniczki, Rybakina czy Sabalenka wykorzystałaby każdą wolniejszą piłkę. Tu trzeba odpowiednio skalibrować przede wszystkim ustawianie się do piłki. To jest trudne zwłaszcza z uwagi na to, jak szybko piłka grana przez Rybakinę wraca. Dlatego trzeba być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, żeby nadążać za tym, co się dzieje i żeby umiejętnie operować dołem. Bo od dołu wszystko się zaczyna - moc uderzeń tak naprawdę wynika z nóg, a nie z ręki, samą ręką wiele się nie zdziała, to jest tylko ostatnie ogniwo łańcucha biomechanicznego. Przy redukcji niewymuszonych błędów chodzi po prostu o lepsze ustawianie się na nogach, o lepszą reakcję i o zachowanie spokoju.