Świątek znów to zrobiła. "Nikt nie powinien podważać". Zamknęła usta krytykom

Pierwszy set zaczął się bowiem dla Igi najgorzej, jak mógł. Dwa razy stracony serwis, niepewna gra, rywalka trafiała jak natchniona. Było 4:1 i 30:30 z punktu widzenia Rybakiny, gdy zdarzyła się absolutnie przypadkowa sytuacja, która mogła częściowo wpłynąć na losy meczu.

Inaczej niż w Australian Open

Czwarta tenisistka świata zahaczyła ramą rakiety o nogę i zaczęła delikatnie krwawić. To nie była poważna kontuzja, ale musiała zejść na przerwę, by zatamować krew. Ten czas Iga Świątek wykorzystała na rozmowę z teamem. Zdążyła uporządkować myśli, podejść inaczej do gry.

Wróciła do rywalizacji odmieniona, Rybakinę zaś niespodziewana przerwa wybiła ewidentnie z rytmu. To wtedy szala zaczęła powolutku przechylać się na korzyść naszej tenisistki. Z 1:4 zrobiła się 5:4. Wówczas jednak znów zmiana akcji - stracony serwis i wyglądało trochę tak, jak w tegorocznym Australian Open w meczu z Lindą Noskovą.

W decydującym secie tamtego spotkania w Melbourne Świątek także skorzystała z chwili przerwy w grze, gdy jeden z widzów miał problemy zdrowotne na trybunach i organizatorzy pospieszyli z pomocą. Polka rozmawiała w tym czasie z trenerem, co pomogło, podniosła swój poziom gry, ale tylko na chwilę. Ostatecznie Czeszka i tak okazała się lepsza, rady od Tomasza Wiktorowski nie odmieniły jej gry na długo.

W meczu z Rybakiną było inaczej - gdy po serii czterech wygranych gemów Świątek nagle znów straciła serwis. Było 6:5 dla Jeleny, ale po chwili już 6:6. Tie-break iście szalony, z piłkami setowymi dla obu zawodniczek. Horror zakończony sukcesem Igi Świątek, która jeszcze pół godziny wcześniej niewiele mogła zrobić na korcie.

Drugi set nie był formalnością, ale nasza tenisistka grała dużo pewniej niż jej rywalka, z której jakby uszło powietrze. W pierwszym secie Jelena Rybakina miała tyle szans, że po przegranej nie była w stanie już zebrać się w drugiej partii.

Mecz ważny dla kolejnych tygodni

Iga Świątek z kolei wyrzuciła z głowy zły wynik, poprzednie niepowodzenia w meczach z Jeleną Rybakiną (bilans 1-3 przed tym spotkaniem) i w najważniejszym momencie pokazała wielką siłę. W trakcie całego sezonu tenisiści i tenisistki grają kilkadziesiąt spotkań, jak nie więcej, ale bywają pojedynki ważniejsze niż inne dla przebiegu całego sezonu. Finał w Dosze wydaje się jednym z takich spotkań dla Świątek.

Wygrana z taką rywalką, po takich problemach w pierwszym secie, może jej dodać skrzydeł na kolejne tygodnie. Iga Świątek pokazała w finale w Dosze mental mistrzyni, zatrzymała rozpędzoną Jelenę Rybakinę, która mogła mieć przed rozpoczęciem sobotniej rywalizacji pewną przewagę psychiczną z uwagi na ich ostatnie pojedynki.

Kolejna wygrana dzięki sile mentalnej

Warto też zauważyć, że Polka znów w ostatniej chwili odrobiła straty w pierwszym secie. Podobnie było w pierwszym meczu podczas turnieju WTA Finals w Cancun. Świątek wygrała całe zawody w kapitalnym stylu, ale mało kto pamięta, jakie problemy dopadły ją w spotkaniu otwarcia w grupie z Marketą Vondrousovą. Czeszka prowadziła 5:2 z dwoma przełamaniami, a przegrała 6:7.

Vondrousova mogła wtedy załamać się, bo wcześniej w sierpniu w spotkaniu ze Świątek w Cincinnati miała równie korzystną sytuację - dwa razy serwowała, by wygrać partię, ale w obu przypadkach Polka przełamywała ją i odrabiała stratę. Niedawno w Australian Open z Sofią Kenin rywalka też była o włos od zwycięstwa w secie, a to Polka schodziła jako zwyciężczyni.

Takie sytuacje to idealny przykład, jak silna jest dziś mentalnie Iga Świątek. Niebawem minie pięć lat, od kiedy współpracuje z psycholog Darią Abramowicz. Żadna współpraca, także psychologiczna, nie daje gwarancji stałego sukcesu w sporcie. Jednak postęp, jakiego dokonała nasza najlepsza tenisistka na tej płaszczyźnie, jest gigantyczny i co do tego nikt nie powinien tego podważać.