Rybakina pokazała klasę. Tak podsumowała mecz ze Świątek [WIDEO]

Niecałe 140 minut - tyle trwał finał WTA Doha 1000, w którym Iga Świątek zagrała z Jeleną Rybakiną. Czwarta rakieta świata od początku spotkania nie dawała za wygraną, a w pierwszym secie prowadziła już 4:1. Wtedy Polka pokazała silny charakter. Najpierw doprowadziła do remisu, a następnie po zaciętym tie-breaku wygrała pierwszą partię. W drugiej nie dała już przeciwniczce większych szans.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Rybakina przemówiła po meczu ze Świątek. Klasa

"Kazaszka zaczęła zdradzać oznaki zniecierpliwienia, ale też zmęczenia. Spędziła na korcie w turnieju więcej czasu niż Iga, a pierwszy set był morderczy. Popełniała więcej błędów i to zaowocowało tym, że Świątek przełamała ją drugi raz i wyszła na prowadzenie 5:2. A w kolejnym gemie nie pozwoliła na kolejny zwrot akcji i wygrała 6:2" - pisał o drugim secie finałowego meczu Świątek Paweł Karpiarz ze Sport.pl. Ostatecznie liderka światowego rankingu WTA zwyciężyła 7:6(8), 6:2.

Zaraz po zakończeniu starcia obie zawodniczki podeszły na gorąco do wywiadów. Jelena Rybakina zaczęła od gratulacji dla Igi Świątek, co spotkało się aplauzem zgromadzonej na trybunach publiczności. - Walczyłam do samego końca. Cieszę się, że wam się podobało. Gratulacje dla Igi i jej zespołu za wspaniały tydzień i świetnie wykonaną robotę. Oczywiście chcę podziękować mojemu sztabowi i wszystkim, którzy mnie wspierają. Moim trenerom, mojemu głównemu trenerowi... mam nadzieję, że oglądał mecz w ostatni dzień wakacji. Dzięki chłopaki za wsparcie - mówiła Rybakina.

- To były wspaniałe dwa tygodnie. Specjalne podziękowania przesyłam dla naszego prezydenta Federacji Kazachstanu. Przyjechał, żeby mnie wspierać. Chcę podziękować również fanom. Widziałam tak wiele kazachskich flag. To niesamowite was zobaczyć. Nie spodziewałam się takiego wsparcia. To naprawdę pomaga. Zwłaszcza w tak trudnych meczach - dodała tenisistka.

Dzięki wygranej Iga Świątek zdobyła cenne punkty w rankingu WTA, dzięki czemu odskoczyła goniącej ją Arynie Sabalence.