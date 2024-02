Finał Igi Świątek przerwany! Nagła interwencja lekarza [WIDEO]

Świątek do finału turnieju w stolicy Kataru awansowała bez gry. Mecz półfinałowy został bowiem poddany przez Karolinę Pliskovą (59. WTA). Jelena Rybakina w spotkaniu 1/2 finału pokonała z kolei w dwóch setach Rosjankę Anastazję Pawluczenkową (32. WTA).

Krew na nodze Rybakiny. Mecz musiał zostać przerwany!

Sobotni finał lepiej zaczęła reprezentantka Kazachstanu. Już na początku przełamała Świątek i wyszła na prowadzenie. Podobna sztuka udała jej się w piątym gemie. Rybakina prowadziła już 4:1, kiedy przy własnym serwisie musiała skorzystać z pomocy medycznej.

Na jej lewej nodze, poniżej kolana, pojawiła się krew. Powtórki pokazały, że rana powstała w momencie, w którym 24-latka serwując uderzyła się rakietą w nogę. Nagranie z momentu nabawienia się urazu szybko obiegło Internet. Widać na nim wyraźnie moment, w którym Kazaszka skaleczyła się rakietą.

Ostatecznie, po kilkuminutowej przerwie i opatrzeniu rany starcie zostało wznowione. - Nietypowa kontuzja - kwitowali tę sytuację komentatorzy stacji Canal+Sport relacjonujący mecz. Zastanawiali się także, czy dłuższa przerwa nie wpłynie negatywnie na Kazaszkę i nie wybije jej z rytmu.

Ich domysły okazały się prorocze. Po wznowieniu gry to Świątek przejęła inicjatywę i szybko doprowadziła do wyrównania. Wykorzystała dobry moment i w dziesiątym gemie po raz pierwszy w meczu objęła prowadzenie. Rybakina zdołała jednak wrócić do gry. Niezwykle zacięty set zakończony został tie-breakiem. W nim lepsza okazała się Świątek. Polka prowadzi w meczu i jest bliżej końcowego triumfu. Spotkanie trwa. Relację na żywo i wynik meczu finałowego turnieju WTA 1000 w Dosze pomiędzy Igą Świątek, a Jeleną Rybakiną można śledzić na SPORT.pl.