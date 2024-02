Iga Świątek (1. WTA) pozostaje niepokonana w turnieju w Dosze od 2022 roku, co daje statystykom szansę na wyszukiwanie kolejnych rekordów dotyczących tych rozgrywek. Pod pewnym względem może nawet przebić osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej. Jednak, żeby mieć szansę na jej dogonienie w najbliższej przyszłości, to musi pokonać w sobotę Jelenę Rybakinę (4. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Finał WTA Doha 2024. O której gra Świątek dzisiaj?

O to nie będzie łatwo, bo reprezentantka Kazachstanu notuje świetną serię w starciach z Polką. W turniejach WTA w 2023 roku wygrała z nią trzy razy z rzędu. Zaczęła od zwycięstwa w Australian Open 6:4, 6:4, gdzie zresztą doszła aż do finału, w którym przegrała z Aryną Sabalenką. Następnie pokonała ją w półfinale turnieju w Indian Wells 6:2, 6:2. Świątek przegrała też w Rzymie 6:2, 6:7, 2:2, gdzie musiała poddać mecz w trzecim secie z powodu kontuzji. Do tej pory jedynym oficjalnym zwycięstwem polskiej zawodniczki z Rybakiną pozostaje ćwierćfinał z Ostravy z 2021 roku, gdzie wygrała 7:6, 6:2.

Pewną przewagę Idze Świątek może dać dłuższy odpoczynek. Do finału awansowała bez grania meczu półfinałowego. Wszystko przez to, że Karolina Pliskova, z którą miała zagrać na tym etapie, postanowiła zrezygnować z tego spotkania z obawy o stan zdrowia. Polka choć żałuje, że nie mogła zagrać tego meczu, to cieszy się z gry w finale. Kciuki za nią trzyma też Pliskova.

Gdzie oglądać finał Świątek - Rybakina? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Finał turnieju WTA w Dosze rozpocznie się w sobotę 17 lutego o godzinie 16:00. Transmisję z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina można obejrzeć w Canal+Sport 2. Stream online z tego spotkania będzie dostępny w serwisie Canal+Online. Zachęcamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.