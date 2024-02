Fręch w najważniejszym momencie zrobiła coś takiego! Rywalka bezradna. Brawo

Magdalena Fręch (52. WTA) o awans do turnieju WTA 1000 w Dubaju musiała walczyć w kwalifikacjach. W pierwszym meczu przeszła Arinę Radionową (99. WTA), po tym jak Australijka wycofała się z gry przy stanie 6:2, 3:6, 4:1 na korzyść Polki. W drugiej rundzie czekała na nią teoretycznie trudniejsza rywalka Julia Putincewa (76. WTA).

Magdalena Fręch z awansem do WTA 1000 w Dubaju. Przebrnęła kwalifikacje

Pierwszy set rozpoczął się od wyrównanej gry i wyniku 2:2, po którym obie zawodniczki przegrały swoje serwisy. Na szczęście Fręch wróciła na właściwą ścieżkę i wyszła na prowadzenie 4:3 przy swoim podaniu, a chwilę później po raz kolejny przełamała rywalkę. Polka bez większych problemów domknęła seta i wygrała go 6:3.

W drugiej partii to Putincewa zaczęła lepiej i przy stanie 2:1 przełamała Polkę. Fręch gemy serwisowe rywalki przegrywała dość łatwo i nie mogła "wstrzelić się" przy swoich podaniach. To szybko doprowadziło przeciwniczkę do prowadzenia 5:2. Fręch była jeszcze w stanie wygrać jedno podanie, ale finalnie przegrała partię 3:6.

O wyniku zdecydował więc trzeci set, który rozpoczął się podobnie do pierwszego. Obie zawodniczki bez większych problemów wygrywały swoje podania aż do stanu 5:4 dla Polki. Wówczas przy serwisie Kazaszki Fręch popisała się kapitalnymi returnami i bez straty punktu wyrwała rywalce najważniejszego gema w meczu. Wygrała partię 6:4, a cały mecz 2:1.

Tym samym Magdalena Fręch zapewniła sobie awans do turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka przebrnęła kwalifikacje i będzie musiała czekać na rywalkę w pierwszej rundzie zmagań.