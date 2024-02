Do tej pory Iga Świątek (1. WTA) nie miała większych problemów w Dosze z kolejnymi rywalkami. W pierwszym meczu bardzo pewnie poradziła sobie z Soraną Cirsteą (22. WTA, 6:1, 6:1), żeby następnie wyeliminować Jekatierinę Aleksandrową (19. WTA, 6:1, 6:4) i Wiktorię Azarenkę (31. WTA, 6:4, 6:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Finał WTA Doha 2024. Iga Świątek - Jelena Rybakina. O której gra Świątek?

Kolejnego spotkania Świątek nie musiała rozgrywać, a i tak awansowała do finału. Wszystko przez to, że Karolina Pliskowa (59. WTA) oddała mecz półfinałowy walkowerem. Ta decyzja Czeszki - która tłumaczy się problemami zdrowotnymi - zdziwiła wielu kibiców, którzy nie ukrywali rozczarowania w mediach społecznościowych. Sama Iga Świątek nie miała jednak żadnych pretensji do rywalki. - Cieszę się, że mogę zagrać w kolejnym finale tutaj, w Dosze, ale żałuję, że nie możemy dzisiaj zagrać i zapewnić wam dobrej zabawy. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz, Karolina - komentowała polska tenisistka.

Rywalką Igi Świątek w sobotnim finale będzie Jelena Rybakina (4. WTA). Reprezentantka Kazachstanu w półfinale pokonała Anastasiję Pawluczenkową (32. WTA, 6:2, 6:4) i teraz będzie liczyć na przerwanie świetnej serii polskiej zawodniczki na zawodach w Dosze. To może jej się udać, bo Rybakina wygrała trzy ostatnie mecze ze Świątek. W 2023 roku była górą na turnieju w Rzymie (2:6, 7:6, 2:2, poddanie meczu przez Polkę), w półfinale w Indian Wells (6:2, 6:2) oraz w wielkoszlemowym Australian Open (6:4, 6:4). Czy czas na zwycięstwo Świątek? Na pewno możemy spodziewać się pasjonującego spotkania.

Finał WTA Doha 2024. O której gra Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Rozpoczęcie finału turnieju w Dosze zaplanowane jest na sobotę 17 lutego o godzinie 16:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+Sport 2. Mecz można obejrzeć też w serwisie Canal+Online. Zachęcamy również do śledzenia relacji tekstowej- z meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.