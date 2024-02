Iga Świątek dostała poważne ostrzeżenie. "Koszmar"

Iga Świątek w piątek bez wyjścia na kort awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Doha. Było to spowodowane wycofaniem się Karoliny Pliskovej. Bardziej natrudzić musiała się druga finalistka Elena Rybakina, która pokonała 6:2, 6:4 Anastazję Pawliuczenkową. Polka w starciu z Kazaszką będzie faworytką, aby trzeci raz sięgnąć po tytuł w stolicy Kataru. "Rybakina to z pewnością bardzo trudna rywalka dla Świątek" - ostrzega ją portal tennisworldusa.com.

3 Fot. IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl